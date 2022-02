Mega-Rückkehr in Doctor Strange 2: Marvel-Held der ersten Stunde soll nach 22 Jahren neu besetzt werden

Kurz vor dem Kinostart überschlagen sich die Gerüchte zu Doctor Strange 2. Die neuste Info zum Marvel-Blockbuster verspricht die Rückkehr eines ikonischen Superhelden aus dem X-Men-Universum.

Achtung, es folgen potentielle Spoiler zu Doctor Strange 2!

Nachdem wir vor wenigen Tagen einen neuen Trailer zu Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness erhalten haben, spekulieren die Fans, was uns alles in der Marvel-Fortsetzung erwarten könnte. Nach der Begegnung von drei Spidey-Generationen in Spider-Man: No Way Home scheint im Marvel Cinematic Universe alles möglich.

Auch der zweite Doctor Strange-Film könnte größeren Gebrauch von den Möglichkeiten des Multiversums machen. Im Trailer wird etwa ein Auftritt von Patrick Stewart als Professor X angedeutet. Ausgehend von einem neuen Gerücht soll er nicht der einzige X-Men sein, der in Kürze auf Benedict Cumberbatchs Scorcerer Supreme trifft.

Nach Hugh Jackman: Neuer Wolverine für Doctor Strange 2

Laut Joseph Deckelmeier von The Illuminerdi erwartet uns in Doctor Strange 2 ein Auftritt von Wolverine. Er soll allerdings nicht von Hugh Jackman gespielt werden, der die ikonische Rolle in den bisherigen X-Men-Filmen aus dem Hause Fox inne hatte, ehe er sich vor fünf Jahren mit Logan - The Wolverine verabschiedete.

Es sieht also ganz so aus, als lernen wir in Doctor Strange 2 eine neue Variante von Wolverine kennen, die aus einer anderen Dimension in die aktuelle MCU-Timeline stolpert. Dennoch ist das Gerücht mit Vorsicht zu genießen: Auch wenn die Scoops von The Illuminerdi oft zutreffen, handelt es sich hierbei um kein etabliertes Branchenblatt.

© 20th Century Studios Hugh Jackman als Wolverine

Sollte Wolverine tatsächlich in Doctor Strange 2 auftauchen, wäre das ein großer Schritt für die Integration der X-Men im MCU. WandaVision hat bereits mit Evan Peters' Quicksilver gespielt. Allzu konkret wurde die Ankunft der Superheld:innen bisher aber nicht. Das könnte sich nun mit Professor X und Wolverine in Doctor Strange 2 ändern.

Besonders spannend an dem Wolverine-Gerücht ist, dass die Rolle offenbar neu besetzt wurde. Immerhin setzt das MCU aktuell stark auf Nostalgie und bringt Schauspielende zurück, von denen wir niemals gedacht hätten, sie nochmal in einem Marvel-Film zu sehen. Die große Frage ist also: Wer spielt den Wolverine in Doctor Strange 2?



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Welche Schauspieler wollt ihr als Wolverine in Doctor Strange 2 sehen?