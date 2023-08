Euphoria-Star Angus Cloud mit nur 25 Jahren gestorben

Als Vertrauter von Zendayas Hauptfigur Rue in der Jugendserie Euphoria spielte sich Angus Cloud in die Herzen des Publikums. Am Montag ist der Schauspieler gestorben.

Es war seine erste Rolle in einer TV-Serie und machte sie sich zu eigen wie ein Profi: Angus Cloud spielte in Euphoria den Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill, der sich mit seiner rauen Schale und einer großen Empathie zum Fan-Liebling und zum Herzen der Show entwickelte. In der Nacht gab seine Familie bekannt, dass Cloud am Montag tot aufgefunden wurde.



Angus Cloud wurde durch einen Zufall für Euphoria entdeckt

Cloud wurde 1998 in Oakland, Kalifornien geboren und studierte Szenenbild an der Oakland School of Arts. Eine seiner Kommilitoninnen war sein späterer Co-Star Zendaya.

Während er in New York in einem Restaurant arbeitete, wurde Cloud von Casting-Director Jennifer Venditti entdeckt und erhielt die Rolle des Fez in Sam Levinsons Jugendserie Euphoria. Schon kurz nach dem Start entwickelte sich diese zu einem Popkultur-Phänomen, das Schauspielende wie Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer und auch Cloud zu Berühmtheit verhalf.

HBO Angus Cloud in Euphoria

Zwei Staffeln lang spielte Angus Cloud den warmherzigen Dealer, der sich um seinen "adoptierten" kleinen Bruder Ashtray (Javon 'Wanna' Walton) kümmert und für Zendayas Hauptfigur Rue zum engen Vertrauten abseits des Schulalltags wird.

Darüber hinaus übernahm Cloud Nebenrollen in North Hollywood - Your Board.Your Rules. und im Drama The Line an der Seite von John Malkovich. Die Dreharbeiten von Freaky Tales mit Pedro Pascal und Ben Mendelsohn hatte er ebenfalls abgeschlossen.

Die Familie äußert sich in einem Statement

Am 31. Juli wurde Cloud in seinem Haus in Oakland von der Feuerwehr tot aufgefunden. In einem Statement der Familie heißt es laut Variety :

Mit schwerstem Herzen mussten wir heute Abschied von einem unglaublichen Menschen nehmen. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus auf so viele Weisen besonders für uns alle. Letzte Woche beerdigte er seinen Vater und kämpfte intensiv mit diesem Verlust. Der einzige Trost, den wir haben, ist zu wissen, dass Angus nun wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war. Angus war offen über seinen Kampf mit psychischer Gesundheit, und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und diesen Kampf nicht im Stillen austragen sollten.

Euphoria-Schöpfer Sam Levinson erklärte gegenüber dem Hollywood Reporter :

Es gab niemanden ganz wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so früh zu verlassen. Er kämpfte auch, wie viele von uns, mit Sucht und Depressionen. Ich hoffe, er wusste, wie viele Herzen er berührt hat. Ich liebte ihn. Das werde ich immer tun.

Cloud hinterlässt seine Mutter Lisa Cloud Hickey und seine beiden Zwillingsschwestern Molly Hickey und Fiona Hickey. Er wurde nur 25 Jahre alt.

Wenn ihr euch von der Thematik betroffen fühlt, kontaktiert umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110-111 oder 0800-1110-222 erhaltet ihr Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus scheinbar aussichtslosen Situationen aufzeigen konnten.