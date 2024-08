Großer ZDF-Patzer verärgerte Olympia-Fans: Jetzt hat sich der Sender dazu geäußert

Es hätte so schön sein können: Das Halbfinale der deutschen Basketball 3x3 ist aufregend wie ein Krimi. Doch am spannendsten Moment erlaubt sich das ZDF einen Patzer. Fans sind fassungslos, der Sender muss Stellung beziehen.

Eigentlich hätte es ein magischer Olympia-Moment werden sollen: Das deutsche 3x3-Basketball-Team spielte am Montag um den Einzug ins Finale. Ausgerechnet zum spannendsten Zeitpunkt sorgt das ZDF für einen Eklat: Die Übertragung wird frühzeitig beendet. Jetzt meldet sich der Sender zu Wort.

24,8 Sekunden vor Schluss: ZDF sorgt für Olympia-Aufreger

Für das deutsche Basketballerinnen-Team stand am Montag alles auf dem Spiel, noch nie hatte es eine deutsche Mannschaft so weit bei Olympia gebracht. Kein Wunder also, dass beim Halbfinale die Emotionen überkochten und Sportfans begeistert vor den TV-Bildschirmen klebten. Die begehrte Gold-Medaille war nur noch einen Sieg entfernt - ein waschechter Sport-Krimi im Live-TV.

Dann jedoch der Aufreger kurz vor Abpfiff: Als es 15:14 für Deutschland steht, beendet das ZDF kurzerhand die Live-Übertragung im TV. Nur 24,8 Sekunden vor dem Ende gucken die Fans urplötzlich in die Röhre. Stattdessen gibt es Werbung, dann die "heute"-Nachrichten zu sehen. Besonders ärgerlich: Die Fans, die live vor dem Fernseher saßen, haben somit die spannendsten Sekunden des Spiels verpasst: Ausgerechnet die entscheidenden Momente, die über den Final-Einzug entscheiden, wurden nicht gezeigt.

Nach Unverständnis: ZDF bezieht Stellung zum Olympia-Fail

Dass das ZDF einen so spannenden Live-Moment unterbrochen hat, kam gar nicht gut an. Online hagelte es Kritik, viele zeigten Unverständnis für die wenig nachvollziehbare Entscheidung. Der angestaute Ärger der Sportfans blieb dem Sender nicht verborgen. ZDF-Sportchef Yorck Polus entschuldigt sich prompt bei den Zusehenden:

Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage sollte die 19 Uhr 'heute'-Sendung möglichst zur gewohnten Zeit gesendet werden. Die Übertragung kurz vor dem Ende des Halbfinal-Spiels der deutschen 3x3-Basketballerinnen gegen Kanada abzubrechen, war aber ein Fehler.

Dass die Fans den spannendsten Spielmoment verpasst haben, täte dem Sender leid, so Polus:

Wir bedauern, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im Hauptprogramm den letzten Korb zum Sieg und Einzug der deutschen Basketballerinnen ins Finale verpasst haben.

Screenshot: ZDF Die letzten Momente des Spiels gab es live nur online zu sehen. TV-Nutzer:innen hatten Pech.

Das ZDF habe allerdings aus seinem Fehler gelernt: Am selben Abend fand das Finale statt - dies bekamen die Fans in voller Länge zu sehen. Immerhin: Dem sportlichen Erfolg hat der TV-Patzer nicht geschadet. Die 3x3-Basketballerinnen sicherten sich Olympia-Gold!