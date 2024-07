"Hab' feuchte Augen": Bares für Rares-Verkauf von Olympia-Schatz rührt mit Geschichte alle zu Tränen

Emotionaler Olympia-Moment bei Bares für Rares: Dieser Rentner will einen Olympia-Schatz verkaufen, dann enthüllt er sein großes Geheimnis. Die Story rührt die Händler zu Tränen.

Bei Bares für Rares gibt es immer mal wieder berührende Herzensmomente zu sehen. Dieser Verkäufer überrascht gleich auf doppelte Weise: Er hat ein seltenes Olympia-Objekt dabei und überrascht dann alle mit seiner Geschichte.

Bares-für-Rares-Verkäufer bringt Olympia-Schatz mit, doch die wahre Überraschung ist er selbst

Anfangs wirkt alles wie immer bei Bares für Rares. Der rüstige Rentner Günther Meinel hat seine Tochter im Schlepptau und möchte in der Show eine Sammlung alter Gegenstände veräußern. Sport-Fans kommen auf ihre Kosten: Das 60-jährige Konvolut besteht aus originalen Olympia-Gegenständen. Sogar eine streng limitierte Teilnahme-Medaille ist Teil des Sets. Gerade eine Unterschrift von Sportlegende und James-Bond-Filmemacher Willy Bogner kommt richtig gut an.

Dann die große Überraschung: Günther Meinel hat das Set nicht als Antiquität gekauft; er selbst ist 1964 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck angetreten. Somit präsentiert der ehemalige Wintersportler seine eigene Ausrüstung über sechs Jahrzehnte später im TV. Ein altes Foto lässt erahnen, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist:

ZDF So schnittig sah der Sportler früher aus.

Experte Sven Deutschmanek schätzt den Wert des Olympia-Schatzes auf nur 500 Euro, doch er betont, dass es für Fans keine Grenzen nach oben gäbe: "Es wird schwierig sein, ein so komplettes Konvolut zu finden."

Im Händlerraum fließen die Tränen: So emotional ist der Verkauf des Olympiaschatzes

Schon am Expertentisch verrät der ehemalige Olympiateilnehmer ein süßes Detail: Er sei ein riesiger Fan von Bares für Rares. Aus diesem Grund möchte er das Konvolut auch bei der Show verkaufen: "Da ich mir die Sendung seit Jahren beim Kaffeetrinken mit meiner Frau immer ansehe."

ZDF Strahlende Gesichter: Der Olympia-Teilnehmer begeistert mit seiner Lebensgeschichte.

Im Händlerraum geht es dann ähnlich emotional weiter, denn der ehemalige Sportler wächst dem Team sofort ans Herz. Während die Händler:innen normalerweise sofort bei einem guten Deal zuschnappen, wirkt Kult-Händler Waldi zögerlich: "Ich würd's an eurer Stelle nicht verkaufen."

Prompt darauf entbrennt das Bietergefecht. Am Ende geht der Zuschlag an Markus Wildhagen für unglaubliche 1.550 Euro. Der sportbegeisterte Händler war so fasziniert von der Olympia-Ausrüstung, dass er letztlich sogar den dreifachen Schätzpreis bezahlt: "Ich will das auch nicht verkaufen. Ich find's super."

Am Ende wird es nochmal richtig emotional: Wintersportler Günther Meinel sagt einen Satz, der zu Tränen rührt: "Solang wie ich noch lebe, werde ich beim Kaffeetrinken immer an euch denken."

ZDF Er hat glasige Augen: Händler Markus Wildhagen ist gerührt.

"Ich hab feuchte Augen", gibt der sonst so gefasste Händler Julian Schmitz-Avila zu. Auch der glückliche Käufer Wildhagen muss mit den Tränen kämpfen. Ein emotionaler Olympia-Moment.

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.