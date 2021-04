Großes Marvel-Wochenende bei ProSieben & Co. - aber die Reihenfolge ergibt null Sinn

Über das lange Osterwochenende laufen drei MCU-Blockbuster im TV. In der Reihenfolge ihrer Ausstrahlung solltet ihr die Filme aber nicht schauen.

Wie gewohnt ist am verlängerten Osterwochenende viel im Fernsehen geboten. Auch das erfolgreichste Kino-Franchise der Gegenwart darf natürlich nicht fehlen. Von Freitag bis Sonntag laufen insgesamt drei Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) im TV.

Da die einzelnen Filme des Comic-Universums ständig miteinander vernetzt sind, spielt die Reihenfolge im MCU aber eine wichtige Rolle. Als Gelegenheitszuschauer*in mal eben einen Film daraus anschalten, kann ohne Vorkenntnisse leicht in Verwirrung enden. Wer sich am Osterwochenende die drei MCU-Blockbuster bei ProSieben und VOX nacheinander anschaut, tut sich auch keinen Gefallen. Die Reihenfolge der Ausstrahlung ergibt nämlich keinen Sinn.

Bei ProSieben & Co. wird das MCU zum chronologischen Chaos

Los geht's am Karfreitag auf ProSieben, wo um 20:15 Uhr die deutsche Free-TV-Premiere von Ant-Man and the Wasp ausgestrahlt wird. Über weite Strecken funktioniert der Blockbuster als eigenständiges, kurzweiliges Superhelden-Abenteuer - bis zur wichtigten Post-Credit-Szene. Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Ant-Man and the Wasp und Avengers 3: Infinity War!

Schaut hier noch einen Trailer zu Ant-Man and the Wasp:

Ant-Man and the Wasp - Trailer 2 (Deutsch) HD

In der Abspannszene des MCU-Films begibt sich Scott auf einem Dach neben Hope, Hank Pym und Janet Van Dyne in eine kleinere Version des Tunnels in den Quantum Realm. Hier will er heilende Partikel aus der subatomaren Dimension extrahieren. Er entkommt jedoch nicht mehr aus dem Quantum Realm, denn seine Mitstreiter*innen sind von einem Moment auf den anderen zu Staub zerfallen.

Es sind die Auswirkungen des Fingerschnippens von Oberbösewicht Thanos, der alle Infinity-Steine sammeln konnte und mit seiner neuen Macht die Hälfte der Erdenbevölkerung auslöscht. Das alles gibt es auch auf ProSieben zu sehen - allerdings erst zwei Tage nach dem zuerst ausgestrahlten Ant-Man and the Wasp.

Am Ostersonntag um 22:55 Uhr strahlt ProSieben dann Avengers 3: Infinity War aus. Der dramatische Kampf gegen Thanos endet hier mit dem Moment, der vom Sender schon im zweiten Ant-Man-Film vorweggenommen wird. Alle, die den dritten Avengers-Film noch gar nicht gesehen haben, dürfte die Szene am Ende von Ant-Man 2 außerdem stark verwundern.

Schaut auch unser Video-Ranking aller bösen MCU-Charaktere!

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle MARVEL Schurken | Ranking

Dass am Sonntag außerdem noch Ant-Man auf VOX um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, ist fast schon eine amüsante Randnotiz. Eingequetscht zwischen Ant-Man and the Wasp und Infinity War, die zeitlich später spielen und auf die dramatische Tragweite von Bösewicht Thanos setzen, wirkt der erste Ant-Man-Solofilm da fast nur wie ein laues Lüftchen.

Podcast für Marvel-Fans: Alle 17 neuen MCU-Serien im Überblick

WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.