9 Monate Marvel-Dauerfeuer: Black Widow startet bei Disney+ - Das ist der MCU-Kalender

Disney+ zeigt Black Widow. Damit vervollständigt der MCU-Blockbuster den proppenvollen Marvel-Kalender 2021. Wir zeigen such die Starts von Falcon bis Spider Man 3.

Black Widow, der erste wegen der Corona-Pandemie verschobene MCU-Film, kommt direkt zu Disney+, am 9. Juli 2021 soll es so weit sein.



Das schreibt unter anderem der Hollywood Reporter. Wie schon bei Mulan und Raya und der letzte Drache wird Disney+ den Film auf seiner eigenen Streamingseite im VIP-Bereich anbieten. Kostenpunkt in den USA: 30 Dollar. Zudem läuft der Film parallel in den Kinos - sofern sie im entsprechenden Land geöffnet haben.



Ob Disney+ Deutschland nachzieht, ist noch nicht offiziell bestätigt. Bisher gingen die globalen Disney+-Vertretungen aber stets die Schritte der USA mit.

Black Widow direkt zu Disney+: Das ganze Jahr Marvel (fast) ohne Pause

Für Marvel-Fans ist das eine gute Nachricht: Wir haben jetzt endlich einen gesicherten Termin, auf den wir hinfiebern können. Zudem stellt Disney+ damit eine in dieser Form nie dagewesene so gut wie lückenlose MCU-Versorgung bis zum Start im Sommer her- und darüber hinaus.

Wie Iron Man 4: Lest unseren ersten Eindruck zu aktuell laufenden MCU-Serie

Wir zeigen euch die wichtigsten MCU-Termine ab dieser Woche bis zum Black Widow-Start im Hochsommer und schließlich darüber hinaus, wenn wir schon dabei sind.

Falcon and the Winter Soldier, noch 5 Episoden

26. März 2021: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 2

2. April 2021: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 3

9. April 2021: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 4

16. April 2021: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 5

23. April 2021: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 6

Lediglich zwischen Falcon-Finale und Loki-Premiere klafft eine größere Lücke von eineinhalb Monaten.

Loki, 6 Episoden bei Disney+

11. Juni 2021, Loki Folge 1

18. Juni 2021, Loki Folge 2

25. Juni 2021, Loki Folge 3

2. Juli 2021, Loki Folge 4

9. Juli 2021, Loki Folge 5

16. Juli 2021, Loki Folge 6

Danach geht es aber atemlos weiter.

Black Widow, exklusiv mit VIP-Zugang bei Disney

Start: 9. Juli 2021

Dazu kommen drei große MCU-Kinostarts noch in diesem Jahr:

Diese nicht gesicherten Marvel-Starts im Jahr 2021 können den Kalender verdichten

Für die zweite Jahreshälfte wird die Ankunft von drei weiteren Marvel-Serien auf Disney+ erwartet. Diese Starts sind noch nicht sicher.

Nach WandaVision: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.