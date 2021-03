Größte Captain America-Enthüllung in neuer MCU-Serie ist ruiniert - natürlich ist wieder ein Spielzeug schuld

Die neue MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier dreht sich um die Nachfolge von Captain America. Ein neuer Spielzeug-Leak hat diese Frage jetzt schon klar beantwortet. Langsam sind wir daran gewöhnt.

Achtung, es folgen wahrscheinliche Spoiler zu The Falcon and the Winter Soldier: Vor einer Woche ist nach WandaVision direkt die nächste MCU-Serie bei Disney+ angelaufen. The Falcon and The Winter Soldier widmet sich den titelgebenden Nebenfiguren aus der Captain America-Reihe und beschäftigt sich vor allem damit, wer nach Avengers 4 in die Fußstapfen von Steve Rogers treten kann.

So wie es aussieht, wird sich die Marvel-Serie die Antwort auf diese Frage bis zuletzt aufheben. Jetzt gab es aber einen neuen Spielzeug-Leak, der das größte Geheimnis von The Falcon and The Winter Soldier enthüllt hat.

Spielzeug zeigt Falcon in einem neuen Captain America-Anzug

Wie Comic Book berichtet, ist auf Twitter ein Bild eines neuen Spielzeugs aufgetaucht, das Sam Wilson aka Falcon in einem neuen Captain America-Anzug mitsamt ikonischem Schild zeigt:

Das schicke Kostüm scheint Falcons Entwicklung aus den Marvel-Comics ebenfalls für den Verlauf von The Falcon and The Winter Soldier zu bestätigen. Auch wenn uns am Ende der ersten Folge ein neuer Captain America präsentiert wurde, verrät der Gesichtsausdruck von Sam, dass der wohl keinesfalls als Nachfolger von Steve geeignet ist.

Die neuen Bilder der Actionfiguren bestätigen vielmehr schon jetzt, dass Sam selbst am Ende der nächste Captain America wird. Diese Art des Spielzeug-Leaks ist nicht selten und hat häufig das ein oder andere Geheimnis aus Comicfilm-Universen oder großen Blockbustern vorab enthüllt.

Spielzeug-Leaks sind eine der größten Spoilergefahren für Marvel & Co.

Da Spielzeuge ein wichtiger Teil des Merchandising zu neuen Blockbustern sind, werden sie oft schon vor dem Erscheinen des jeweiligen Titels enthüllt. In der jüngeren Vergangenheit gab es zum Beispiel bereits einen detaillierten Blick auf alle Held*innen aus dem kommenden MCU-Blockbuster Eternals, bevor überhaupt offizielle Bilder oder Videoschnipsel existieren.

Auch bei Godzilla vs. Kong gab es vor einigen Wochen Leaks eines Spielzeugs, das eine komplett neue Kreatur aus dem Monster-Blockbuster enthüllte.

Wie und wann Sam in The Falcon and The Winter Soldier zum neuen Captain America wird, erfahren wir womöglich erst ganz am Ende. Jeden Freitag erscheint bei Disney+ eine neue Episode der insgesamt 6 Folgen umfassenden Mini-Serie.

