Guardians of the Galaxy 3-Kritik an verändertem Geschlecht: James Gunn verteidigt den Schritt und seine Erklärung ist perfekt

In Guardians of the Galaxy 3 ist Cosmo eine Hündin und kein Hund. Auf Twitter wurde James Gunn dafür kritisiert, woraufhin sich der Regisseur direkt verteidigte.

Eine der kultigsten Guardians of the Galaxy Vol. 3-Figuren ist Cosmo, der Weltraumhund. Als die Figur erstmals in Guardians of the Galaxy auftauchte, war der Hund noch ein Rüde. Auch in den Comics ist der Charakter männlich. Dass Cosmo in Teil 3 der Marvel-Reihe jetzt weiblich ist, können einige wohl gar nicht fassen. Im Netz erklärte Regisseur James Gunn seine Entscheidung des Geschlechter-Wandels perfekt.

James Gunn hat Cosmo für Guardians of the Galaxy 3 an reales Vorbild angelehnt

Auf Twitter hat der Regisseur auf die Kritik geantwortet, dass die Änderung von Cosmos Geschlecht im Vergleich zu den Comics keinen Sinn ergibt. Gunn erklärt, dass er sich für die Figur an dem realen Vorbild Laika orientiert hat. Dabei handelt es sich um eine russische Hündin, die als erstes Lebewesen in den Weltraum befördert wurde. Außerdem argumentiert er, dass viele andere Figuren ebenfalls komplett verändert wurden:

Ich würde lieber den echten Hund ehren, der im Weltraum gestorben ist. Ohne Laika gäbe es Cosmo nicht. Übrigens habe ich Mantis, Drax, High Evo und andere von Menschen in Außerirdische verwandelt, was eine größere Veränderung zu sein scheint. Warum ärgert es dich so sehr?

Derzeit läuft Guardians of the Galaxy Vol. 3 noch im Kino. Der MCU-Film könnte Ende Juli oder Anfang August zu Disney+ ins Streaming-Abo kommen.

