Günstiger geht nicht: Mini LED-TV mit 144Hz und 55 Zoll ist ein Schnäppchen-Fest für Film- und Gaming-Fans

Bei MediaMarkt gibt es aktuell einen 4K-Mini-LED-Fernseher von Hisense mit 55-Zoll-Diagonale im Angebot. Der Clou: Der TV hat eine unschlagbare BIldqualität in seiner Preisklasse und eignet sich perfekt für Gamer:innen

Die Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür und ihr sucht noch einen passenden 4K-Fernseher, der sich auch zum Zocken eignet? Dann haben wir mit dem Hisense 55U7KQ Mini LED-TV einen echten Preiskracher für euch parat.



MediaMarkt verkauft diesen 55-Zoll-Fernseher mit 144Hz und Freesync Premium um fast die Hälfte reduziert. Wir verraten euch, warum ihr euch diesen Deal unbedingt näher anschauen solltet.



Hisense 55U7KQ Mini LED-TV - Top-ausgestatteter Gaming-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Derzeit könnt ihr den Hisense 55U7KQ Mini LED-TV mit 55-Zoll-Bilddiagonale und 4K-Auflösung bei MediaMarkt für 599 Euro * kaufen. Damit kostet der Fernseher ganze 500 Euro weniger als es in der unverbindlichen Preisempfehlung angegeben ist.



Ein Blick auf die Spezifikationen des Hisense-TVs verrät, dass dieser Deal dank 45 Prozent Rabatt ein echtes Schnäppchen ist. Denn das Gerät bietet neben der 4K-Auflösung einen dedizierten Gaming-Modus mit 144Hz Bildrate und unterstützt außerdem AMD Freesync Premium.



Obendrauf bietet der Hisense 55U7KQ auch noch einen HDMI-2.1-Port, der insbesondere für Konsolenspieler:innen interessant ist. Insgesamt bekommt ihr für euer Geld folgende Features:

4K-Mini-LED-Display mit 55 Zoll Bilddiagonale

144Hz Bildrate

HDR10+ und HLG



ALLM (Auto Low Latency Modus)



Dolby Vision IQ

Dolby Atmos

IMAX Enhanced



AMD FreeSync-Premium-Support



Was macht den Hisense 55U7KQ für Gamer:innen so interessant?

Hisense hat den 55U7KQ Mini LED-TV mit einigen Features ausgestattet, die explizit die Gamer:innen-Zielgruppe im Blick haben. Speziell die hohe Bildrate von nativen 144Hz in Kombination mit ALLM und AMD Freesync bildet ein spannendes Gesamtpaket, das ihr kaum günstiger bekommen könnt.



Weil der Fernseher zudem HDR10+ und Dolby Vision sowie Dolby Atmos unterstützt, eignet er sich auch für Film- und Serienfans. Der niedrige Preis macht den Hisense 55U7KQ zu einem echten Geheimtipp für preisbewusste Gamer:innen und Heimkino-Enthusiast:innen.



Insgesamt kann der Fernseher zudem mit einer hervorragenden Bildqualität überzeugen: Die Redaktion von Rtings.com etwa lobt den Hisense-TV für seine exzellente Helligkeit und die herausragenden Kontraste, dank derer das Bild sowohl in heller als auch in abgedunkelter Umgebung überzeugen kann. Außerdem begeistern der niedrige Input-Lag und die großartige Reaktionszeit die Tester.

Wenn ihr also so viel Fernseher wie möglich für so wenig Geld wie möglich haben wollt und noch dazu leidenschaftlich gerne Videospiele zockt, solltet ihr euch den Hisense 55U7KQ auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Mit dem Angebot von MediaMarkt macht ihr jedenfalls nichts falsch, wenn ihr einen 4K-TV für unter 600 Euro sucht.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.