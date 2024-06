Günther Jauch überrascht mit Wer wird Millionär-Geständnis: Er wollte die Show erst gar nicht machen

Damit hätten Fans niemals gerechnet: TV-Legende Günther Jauch gesteht nach 25 Jahren, dass er Wer wird Millionär? erst nicht moderieren wollte.

Im Jahr 1999 ist es so weit: Wer wird Millionär? flimmert zum ersten Mal über die Bildschirme. Die Quizshow schlägt ein wie eine Bombe und erreicht über die Jahrzehnte absoluten Kultstatus bei RTL. Ein Mann ist am langanhaltenden Erfolg des Formats maßgeblich beteiligt: TV-Urgestein Günther Jauch.

Seit der Erstausstrahlung hat sich der humorvolle Quiz-Master in die Herzen der Fans geschlichen. Jetzt überrascht der 67-Jährige mit einem Geständnis: Eigentlich wollte er die Show gar nicht moderieren. Warum er doch bei Wer wird Millionär? angefangen hat, erfahrt ihr hier.

Günther Jauch schockt mit Wer wird Millionär?-Geständnis: "Ich wollte das überhaupt nicht, das Angebot kam von RTL"

Günther Jauch hat in einem Podcast von VAUNET (Verband Privater Medien) über seine langjährige Karriere im TV-Geschäft ausgepackt. Kaum zu glauben: Der Moderator habe es nicht immer leicht während seiner Laufbahn im Showgeschäft gehabt. Besonders während seiner Zeit bei der ARD habe sich Jauch "immer mehr eingeengt gefühlt", wie DWDL.de berichtet.

Mit einem Geständnis hat dann aber wirklich niemand gerechnet: Jauch hatte damals überhaupt keine Lust auf Wer wird Millionär?. Wie er im Podcast verrät, habe er sich nicht einmal auf das Format beworben. "Ich wollte das überhaupt nicht, das Angebot kam von RTL", so Jauch. Er gibt zu, dass er während der 80er- und 90er-Jahre zahlreiche Jobangebote abgelehnt habe, darunter auch die Kuppelshow Herzblatt, die mit TV-Legende Rudi Carrell absoluten Kultstatus erreichte.

Auch wenn Jauch zunächst kein Interesse an Wer wird Millionär hatte, konnte ihn letztendlich das englischsprachige Original überzeugen. Als er sich die Show angesehen habe, sei das Potenzial spürbar gewesen. "Da habe ich gemerkt, dass das in mir etwas auslöst", so der Moderator.

Heute ist Günther Jauch bestimmt mehr als dankbar für seine Entscheidung. Gemeinsam mit RTL kann der Moderator auf fast 25 Jahre Showgeschichte zurückblicken. Ein Meilenstein, der nur den wenigsten Formaten vergönnt ist.

Streaming & TV-Ausstrahlung – So könnt ihr Wer wird Millionär? sehen

