Günther Jauchs Anfänge: Was der berühmte Moderator vor Wer wird Millionär? gemacht hat

Günther Jauch ist vor allem als langjähriger Moderator von Wer wird Millionär? und stern TV bekannt. Dabei war Jauch früher in einem ganz anderen Bereich tätig.

Günther Jauch ist wohl eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Jahrelang begeisterte er das Publikum bei stern TV und ist bis heute das Aushängeschild von Wer wird Millionär? Doch neben seiner bekannten TV-Karriere war Jauch auch in einem anderen Bereich des Fernsehens tätig.



Günther Jauchs Anfänge im TV: So kam er ins Fernsehen

Günther Jauch hat vor seiner Fernsehkarriere Jura studiert. Während des Studiums bewarb er sich an der Deutschen Journalistenschule in München. Als er dort angenommen wurde, brach er das Jurastudium sofort ab und machte eine Ausbildung zum Journalisten.



Danach fing er beim Bayerischen Rundfunk an. Nebenbei wollte er aber noch Politik und Neuere Geschichte studieren, was er aber aufgeben musste, als er zum Zeitfunk des BR wechselte und kaum noch Zeit für das Studium hatte. 1985 lernte er Thomas Gottschalk kennen, mit dem er vier Jahre lang die B3-Radioshow moderierte.

Günther Jauch arbeitete als Moderator und Kommentator im Sport

Nachdem Jauch bereits beim Bayerischen Rundfunk als Sportmoderator tätig war, setzte er seine Karriere in dieser Richtung fort. Denn Günther Jauch war jahrelang Sportkommentator - auch später bei RTL. Ab 1988 moderierte er neun Jahre lang das aktuelle sportstudio im ZDF.

Nach seiner Vertragsunterzeichnung bei RTL moderierte er dort nicht nur stern TV, sondern setzte auch seine Tätigkeit als Sportmoderator fort. Er moderierte jahrelang die RTL-Spiele der Champions League und in den 2000er Jahren moderierte er zusammen mit Dieter Thomas Skispringen.



"Das erste Tor ist schon gefallen": Jauch und der Torfall von Madrid

Einer der bekanntesten Momente in der Sportkommentatoren-Karriere von Günther Jauch war der berühmt-berüchtigte Torfall von Madrid im Jahr 1998: Beim Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund musste der Spielstart verschoben werden - der Grund: Ein Tor war umgekippt, nachdem spanische Fans den umstehenden Zaun niedergerissen hatten.

Da RTL nicht wusste, ob das Spiel abgesagt oder nur verschoben wird, konnte keine Werbung geschaltet werden. So waren Günther Jauch und sein damaliger Kollege Marcel Reif auf sich allein gestellt und mussten das Geschehen kommentieren, ohne dass wirklich etwas Spannendes passierte. Doch die beiden kamen dann erst richtig in Fahrt. So kam Günther Jauch zu seinem berühmten Zitat:



Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, […] das erste Tor ist schon gefallen



Auch Reif hatte lustige Kommentare parat: "Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan." Tatsächlich hatte diese Pause im Nachhinein eine höhere Einschaltquote als das eigentliche Fußballspiel. Für diese Moderation wurde Jauch später mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.



Wo Günther Jauch heutzutage noch im TV zu sehen ist

Günther Jauch ist nicht mehr oft im deutschen Fernsehen zu sehen. Seit 25 Jahren moderiert er jeden Montag um 20.15 Uhr Wer wird Millionär? auf RTL. Ansonsten ist er Teil von Denn sie wissen nicht, was passiert, wenn auch nur noch sporadisch.

