Gute Nachricht für One Piece-Fans: Anime könnte bald zurückkehren

Vor einigen Wochen mussten Ruffy und seine Freunde eine Zwangspause auf ihrer Suche nach dem One Piece einlegen. Bald könnten sie jedoch wieder die Segel setzen.

Das Ende der One Piece-Durststrecke legt laut einem Bericht von Anime News Network eine jüngst veröffentlichte Nachricht von Schöpfer Eiichiro Oda nahe, die auf Twitter geteilt wurde. Darin äußert sich der Mangaka zum aktuellen Stand der Arbeit seines Manga. Er verrät darüber hinaus, die Verantwortlichen der Anime-Serie würden derzeit daran arbeiten, das Piraten-Epos möglichst bald wieder auf Sendung zu bringen.

One Piece-Schöpfer macht Anime-Fans Hoffnung auf Rückkehr der TV-Serie

Wir erinnern uns: Die Ausstrahlung des One Piece-Anime wurde bereits vor ein paar Wochen vom zuständigen Studio Toei Animation aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation für unbestimmte Zeit gestoppt. Laut Eiichiro Oda könnte sich dies jedoch womöglich bald wieder ändern.

In der eingangs erwähnten Nachricht sagt er, "hinter den Kulissen werden Vorbereitungen auf den Weg gebracht, damit die Serie selbst unter den derzeitigen Umständen fortgesetzt werden kann." Wie genau Toei Animation dies bewerkstelligen will, verrät der One Piece-Schöpfer hingegen nicht. Möglich wäre, dass umfassende Vorkehrungen getroffen werden, um eine sichere Wiederaufnahme der Produktion im Studio selbst sowie den beteiligten Partnerfirmen zu gewährleisten.

© Eiichiro Oda, Shueisha, Toei Animation Ruffy und seine Freunde in Wano Kuni

Aufgrund der noch spärlichen Informationslage lässt sich allerdings nicht abschätzen, wann oder wie genau die Arbeiten an der Anime-Serie wiederaufgenommen werden könnten. Bis diesbezüglich weitere Informationen vorliegen, steht auch ein Termin für die Rückkehr des One Piece-Anime ins japanische TV sowie eine Fortsetzung des Simulcasts außerhalb Japans in den Sternen.

Mehr One Piece: Crunchyroll tröstet Fans des Anime-Hits mit alten Folgen

Digimon, Pokémon & mehr: Wie sieht es mit anderen Anime-Produktionen aus?

Neben One Piece geht die Corona-Krise natürlich auch an anderen Anime-Produktionen nicht spurlos vorbei. Aktuell wurden mehr als zwanzig Anime-Serien, darunter etwa das Digimon Adventure-Reboot und Pokémon, in eine Zwangspause geschickt sowie mehr als 20 weitere Anime-Filme und -Serien verschoben.

Was glaubt ihr, wie Toei Animation eine baldige One Piece-Rückkehr bewerkstelligen will?