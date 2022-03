Gute Nachrichten für Expendables 4-Fans: Action-Gott bestätigt wichtigste Änderung nach dem dritten Teil

Action-Fans fürchteten nach der Enttäuschung des Vorgängers um The Expendables 4. Darsteller Dolph Lundgren kann sie allerdings rundheraus beruhigen.

Fans setzen all ihre Action-Hoffnungen in The Expendables 4. Dabei hat selbst Darstellerin Megan Fox einen Plan B, falls der Film floppt. Ihr Co-Star Dolph Lundgren ist von dem kommenden Blockbuster allerdings völlig überzeugt, der große Unterschiede zum Vorgänger The Expendables 3 aufweist.

Action-Star deutet größten Expendables 4-Unterschied zum Vorgänger an

Im Gespräch mit Pop Culture sprach er dabei vor allem von zwei großen Veränderungen:

Nun, der Film ist definitiv größer. Das Budget hat sich im Vergleich zum Vorgänger mindestens verdoppelt, denke ich. [...] Leute werden in die Luft gejagt und erschossen und es gibt echte Kämpfe. [Nicht so wie in anderen Filmen, in denen] kein Blut fließt und niemand stirbt.

Damit gehen die Produzenten neben dem schmalen Budget gleich ein weiteres Problem von The Expendables 3 an: Wegen der für die Reihe eher milden Gewaltdarstellung (der Film bekam das US-Rating PG-13) geriet er bei vielen Action-Fans in die Kritik. Das scheint der Nachfolger nun ändern zu wollen.

Wann kommt der Action-Blockbuster The Expendables 4 ins Kino?

Darüber hinaus hat der Kracher aber auch auf Besetzungs-Seite eine Menge zu bieten: Neben Megan Fox, Lundgren, Jason Statham und Sylvester Stallone werden etwa Iko Uwais, 50 Cent oder Tony Jaa zu sehen sein. Wann wir dieses Star-Aufgebot auf der Leinwand bewundern können, ist allerdings noch nicht klar. Wir rechnen frühestens Ende 2022 mit dem Film.

Bereits klar: Sylvester Stallones Rolle in The Expendables 4 wird deutlich kleiner

