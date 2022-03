Falls The Expendables 4 floppt, hat Megan Fox schon einen abgefahrenen Notfallplan

Action-Star Megan Fox gibt sich keine Blöße. Sollte Expendables 4 den Bach runter gehen, hat sie einen bombenfesten Plan B.

Megan Fox versprüht einfach Inspiration, wo immer sie hinkommt. Gerade erst definierte sie mit Flamme Machine Gun Kelly den besten Berlinale-Moment, jetzt stellt sie ihren Notfallplan vor: Sollte die Action-Karriere mit The Expendables 4 und Konsorten verkümmern, schließt sie sich den Spice Girls an. Und zwar als die Ungezogenste in der ganzen Truppe.

Falls Expendables 4 nicht klappt: Megan Fox hat wahnwitzigen Spice Girl-Plan

Das zeigte die Schauspielerin nun mit einem neuen Outfit auf Instagram, bei dem sie ein Netz-Dekolleté mit Pferdeschwänzen kombiniert. Es ist, als würden einem die 90er mit einer Bullenpeitsche die Leviten lesen und dabei "Wer war da wieder unartig?" rufen.

Dementsprechend erklärt Fox mit dem Bild auch ihren genialen Plan B, falls Expendables 4 doch zum Action-Flop wird: "Ich biete mich den Spice Girls an, falls sie ein neues Mitglied brauchen. Ich bin dann BDSM Spice."

Das sollten sich die Fans auf der Stelle vorstellen: Megan Fox im Lack-und-Leder-Outfit neben Sporty Spice, Baby Spice und Ginger Spice. Passen würde der Neuzugang, denn Posh Spice (Victoria Beckham) war bei der letzten Tour der immer noch (oder wieder?) aktiven Girlgroup schließlich nicht dabei. Zu "If you wanna be my lover" wird dann flegelhaften Fans der Hintern versohlt. Die meisten dürften sich ohnehin fragen, warum das nicht schon immer ihr Plan A war.

Wann sehen wir Megan Fox demnächst in Action?

Vielleicht schiebt die Schauspielerin den Bondage-Gig auch vor, denn bis zu ihrem großen Action-Kracher wird es noch eine Weile dauern: The Expendables 4 wird frühestens Mitte 2023 erscheinen.

