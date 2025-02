Vor 15 Jahren blamierte Arnold Schwarzenegger sich vor Avatar-Regisseur James Cameron – aber man kann es ihm nicht übel nehmen

Am Avatar-Gerücht, dass Arnold Schwarzenegger einen Sci-Fi-Schurken spielen sollte, war nichts dran. Dafür ist der Schauspieler durch einen peinlichen Auftritt seit 15 Jahren mit dem Franchise verschmolzen.

Das Internet vergisst nicht. Das gilt insbesondere für peinliche Auftritte von Promis. Doch während manche Blamagen dem Ruf eines Stars richtig schaden können, machen andere die Person nur noch charmanter. Beweisstück A: Arnold Schwarzeneggers aberwitziger Avatar-Ausrutscher bei den Golden Globes 2010.

Kurze Frage, Herr Schwarzenegger: Wer ist Jim Cameron und was ist ein Abadah?

Arnold Schwarzeneggers amüsante Avatar-Aussprache bleibt auch 15 Jahre später unvergessen

Bei der damaligen Preisverleihungszeremonie stellte Schwarzenegger James Camerons Blockbuster Avatar - Aufbruch nach Pandora vor, mit dem dieser seinen eigenen Streifen Titanic als erfolgreichsten Film aller Zeiten überholte. Die beiden Hollywood-Größen kannten sich natürlich längst durch Filme wie Terminator 2 und True Lies. Doch was wiederholt aus Arnies Mund kam während seiner vorgeschriebenen, mit Witzen gespickten Ansprache (bei der er Cameron kumpelhaft Jim nennt), war kaum als Titel des Films zu erkennen. Hört selbst:

"This is Abadah!" wurde direkt zum Meme, ist aber nur eines von unzähligen Schwarzenegger-Zitaten, mit denen sich der österreichische Schauspieler längst unsterblich machte. Schaut man sich die Kommentare unter dem Video an, ist auch kaum Häme zu finden, vielmehr freut man sich über einen weiteren Arnie-Klassiker vom Kaliber von "Get to the Choppa!".

Doch warum dachte Schwarzenegger, das sei die korrekte Aussprache? Unsere Theorie: Jemand hatte ihn in der Vergangenheit darauf aufmerksam gemacht, dass das zweite T in "Terminator" von Amerikaner:innen weich, fast wie ein D, ausgesprochen wird. Womöglich hat er dieses phonetische Prinzip direkt auf Avatar übertragen.

Arnie als Avatar-Schurke im Sci-Fi-Sequel?

Einige Zeit später, im Jahr 2013, machte ein Gerücht die Runde, Arnold Schwarzenegger würde noch enger mit dem Avatar-Phänomen verschmelzen. Angeblich sollte er eine Schurkenrolle als General in Avatar 2: The Way of Water übernehmen. Dabei handelte es sich allerdings um eine Ente, die man von offizieller Seite alsbald dementierte.

Schade eigentlich, denn allein vom Meme-Karma her würde das Casting wie die Faust aufs Auge passen. Man stelle sich nur vor, man sitzt irgendwann in einem der Avatar-Sequels und hofft drei Stunden lang darauf, Schwarzenegger einmal ein durchgerutschtes Abadah sagen zu hören. Zum Glück ist ja immer noch Zeit – es soll schließlich noch unzählige Fortsetzung vom guten alten Jim Cameron geben.