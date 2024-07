GZSZ-Rache: Begeht Carlos einen Fehler mit schwerwiegenden Folgen?

Bei GZSZ läuft es für Carlos (Patrick Fernandez) gerade alles andere als rund. Der Spanier sucht die Schuld seines Versagens aber nicht bei sich und findet schnell einen Sündenbock.

Achtung, Spoiler zur GZSZ-Folge 8063 vom 17. Juli

Nachdem Carlos unschuldig im Knast gesessen hat, findet er in Berlin keinen richtigen Job mehr und hält sich als Ridesharing-Fahrer über Wasser. Dabei ist seine Freundin Alicia (gespielt von Josefin Bressel) immer an seiner Seite. Doch die weiß gar nichts von Carlos‘ Misere. Sie denkt nämlich, dass er in einer renommierten Firma angestellt ist.

Als er ein unmoralisches Angebot von Geschäftsfrau Evelyn Steinburg bekommt, ist er gewillt darauf einzugehen. Im letzten Moment bricht er die Sache aber ab. Doch zu spät: Als er das Haus der Millionärin mit offenem Hemd verlässt, wird er dabei von Paul (Niklas Osterloh) beobachtet, der daraus seine eigenen Schlüsse zieht. So erfährt auch Alicia von Carlos‘ angeblichem Seitensprung und beendet die Beziehung.

GZSZ-Folge 8063: Carlos‘ Leben bricht zusammen!

Der ehemalige Unternehmer ist der Überzeugung, dass nicht er die Schuld für seine derzeitige Lage trägt, sondern hat schnell die Schuldige ausgemacht: Katrin Flemming (Ulrike Frank). Die Powerfrau brachte ihn damals mit einer Falschaussage unschuldig hinter Gitter. Carlos ist blind vor Wut und ist dabei, einen schweren Fehler zu begehen. Er spaziert mit einer bepackten Sporttasche in die Agentur von Katrins Firma Female hoch 3. Als er vor ihrem Büro steht, hält er plötzlich inne und zückt ein Messer. Was hat Carlos vor? Und wird er Katrin und auch Emily (Anne Menden) verletzen, die sich zum gleichen Zeitpunkt in der Agentur aufhält?

Scheidung und Alkohol - Katrin hat gerade andere Sorgen

Für Katrin läuft es gerade ähnlich schlecht. Die Unternehmerin steckt gerade mitten in der Trennung von ihrem Mann Tobias (Jan Kittmann). Als sie versucht, ihn zurückzuerobern, weist er sie jedoch knallhart zurück und sie reicht mit gebrochenem Herzen sofort die Scheidung ein.

Katrin, die trockene Alkoholikerin ist, steht kurz davor, rückfällig zu werden. In letzter Sekunde kann ihre Geschäftspartnerin Emily sie noch davor bewahren, einen Schluck zu nehmen. Katrin ist Emily so dankbar und ist sich sicher, dass sie mit Emily auf einem guten Weg der Versöhnung ist. Doch falsch gedacht: Emily findet kurz darauf auf Katrins Laptop eine Datei, in der deutlich hervorgeht, dass Katrin sie mit allen Mitteln aus der Firma haben will.

