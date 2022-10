"Habe in mein Popcorn gekotzt": Horror-Hype braucht Extra-Warnung, weil Publikum in Ohnmacht fällt

Weder Smile noch Halloween Ends: Der krasseste Horrorfilm des Jahres hört auf den Namen Terrifier 2 und bringt sein Publikum zum Kotzen. Jetzt wurde sogar eine Warnung vor der Fortsetzung platziert.

Vor wenigen Tagen startete der Horrorfilm Terrifier 2 in den USA im Kino. Die Fortsetzung zu Terrifier aus dem Jahr aus dem Jahr 2016 bringt eine der gruseligsten Gestalten zurück, die es in der vergangenen Dekade im Horrorkino zu entdecken gab: Art the Clown. Kein Wunder, dass sich Michael Myers im neuen Halloween-Film versteckt.

Terrifier 2 hat bisher noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit erhalten, doch das könnte sich bald ändern. In den sozialen Netzwerken häufen sich die Berichte von Zuschauer:innen, die eine ganz besondere Extremerfahrung im Kinosaal hatten. Offenbar dreht der fiese Schocker selbst hartgesottenen Horrorfans den Magen um.

Terrifier 2: Neuer Horror-Hype bringt Publikum zum Kotzen

Viele Menschen, die ein Ticket für Terrifier 2 gelöst haben, mussten sich während der Vorstellung übergeben. Schlimmer noch: Sogar von einem Ohnmachtsanfall ist im nachfolgenden Tweet die Rede. Die Verantwortlichen eines Kinos haben sofort ein Krankenwagen für die betroffene Person gerufen.

Oder nehmen wir diesen Augenzeugenbericht:

Ich habe gerade Terrifier 2 gesehen. Es war ein unglaubliches blutiges Durcheinander. Der Typ hinter mir wurde ohnmächtig und stürzte gegen meinen Stuhl, ein anderer Typ ging, weil er sich nicht gut fühlte, wie ich ihn sagen hörte. Und als ich aus dem Saal ging, hörte ich einen Typen im Badezimmer hart und laut kotzen.

Weniger ausführlich, aber auf den Punkt, umschreibt es dieser Kinogänger:

Terrifier 2 ist so blutig, dass ich in mein Popcorn gekotzt habe.

Könnte man eigentlich auch direkt so aufs Plakat drucken.



Trotz aller heftigen Reaktionen scheint der Film überwiegend sehr gut anzukommen. Dass ein Horrorfilm sein Publikum noch dermaßen einnehmen und verstören kann, erlebt man schließlich auch nicht alle Tage.

Dennoch reagieren die Verantwortlichen auf die Extremsituationen in den Kinos und lassen ab sofort eine Warnung einblenden, ehe Art the Clown sein blutiges Unwesen auf der Leinwand treibt.

Wann der 138-minütige Horrorrausch Terrifier 2 nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Nach den Reaktionen aus den USA ist die Neugier durchaus groß, was wirklich hinter dem Horror-Hype steckt.

Werdet ihr euch Terrifier 2 anschauen?