Habt ihr es bemerkt? Jenna Ortega nutzt in Wednesday gruseligen Trick von absoluter Horror-Legende

Wie kommt die einzigartige Ausstrahlung von Jenna Ortegas Wednesday zustande? Ein wichtiger Baustein war ein Trick, den die Figur mit Hannibal Lecter gemein hat.

Jenna Ortega ist das Beste an Wednesday. Sie drückte der Figur aus der Addams Family ihren ganz eigenen Stempel auf – was gar nicht so leicht war angesichts der Konkurrenz durch Vorgängerin Christina Ricci, die die Rolle in den 90ern in zwei Filmen verkörpert hatte. Was beide Darstellungen eint: ein extrem reduziertes, aber nicht ausdrucksloses Mienenspiel. Jenna Ortega trieb die Regungslosigkeit mit einem Horror-Kniff auf ein neues Level.

Jenna Ortega blinzelt in 8 Folgen Wednesday kein einziges Mal

Wenn ihr Jenna Ortega in der ersten Staffel Wednesday verfolgt, fällt euch vielleicht gar nicht auf, was an ihrem Gesicht "nicht stimmt". Es ist ein winziges, aber effektives Detail: Sie blinzelt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Wie kam es dazu? Der Teen Vogue sagte Ortega bereits letztes Jahr, dass sie eher aus einer Laune heraus eine Szene drehte, ohne zu blinzeln. Regisseur Tim Burton war offenbar begeistert. Er verlangte: "Ich will, dass du gar nicht mehr blinzelst." (Bei Amazon: Dieses Wednesday-Kostüm sieht unfassbar echt aus *)

Jenna Ortega wusste gar nicht genau, was sie tat. "Es ist einfach passiert. Denn jedes Mal, wenn wir gedreht haben, habe ich mein Gesicht auf Null zurückgesetzt. Ich habe alle meine Gesichtsmuskeln entspannt. Tim [Burton] mochte den Kubrick-Blick, bei dem ich durch meine Augenbrauen schaue. Es ist ein wenig einschüchternd."

Schauspieler wie Jack Nicholson verwenden den Kubrick-Blick vor allem in Stanley Kubrick-Filmen wie Shining. Das hier ist gemeint:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die "Nicht blinzeln-Technik" hat eine lange Geschichte in Hollywood. Gesichtern fehlt damit eine entscheidende Regung, die wir mit normalen Menschen-Mienen verbinden. Fällt sie weg, füllen wir uns unruhig. Diesen Effekt machte sich Jenna Ortega nicht als erste zunutze.



Anthony Hopkins hat den Nicht-Blinzeln-Trick vorgemacht

Das berühmteste Beispiel für Film-Figuren, die ohne Augapfel-Befeuchtung auskommen, ist Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer . Der von Anthony Hopkins verkörperte Kannibale und Serienkiller schien auf diese Weise ihren Gesprächspartner:innen (und dem Publikum) in die Seele zu blicken. Hopkins erhielt für seine verstörende Leistung in dem Horror-Thriller 1992 den Oscar.

Ein Blick-Duell zwischen Lecter und Wednesday bzw. Anthony Hopkins und Jenna Ortega wäre jedenfalls Gold wert. Lest hier unseren Ausblick auf Wednesday Staffel 2: Was wir über Start und Handlung wissen.

Drama um Wednesday: Was Staffel 2 besser machen muss

Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine 2. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt. Dennoch gibt es Kritik - vor allem von Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Der Dreh der Serie lief offenbar unter starkem Zeitdruck ab. Hendrik Busch und Matthias Hopf besprechen, was in Staffel 2 besser werden muss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch inhaltlich gibt es Mängel: War das Liebesdreieck um Wednesday wirklich passend? Und sieht Wednesday überhaupt wie eine Serie des Meister-Regisseurs Tim Burton-Serie aus? Wann Wednesday Staffel 2 bei Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.