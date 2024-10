Halle Berry hat sich am James Bond-Set selbst in Lebensgefahr gebracht – und der Grund dafür ist völlig bizarr

Eine erotische Szene, in der eine Feige eine wesentliche Rolle spielen sollte, geriet beim James-Bond-Dreh außer Kontrolle. Plötzlich musste Halle Berry im echten Leben gerettet werden.

Die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Halle Berry spielte in dem Film James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag aus dem Jahr 2002 neben Pierce Brosnan die Hauptrolle. Dabei endete eine gemeinsame erotische Szene nur wenig prickelnd. Schuld daran war ausgerechnet eine Feige.

Wie James Bond auch jenseits der Kamera zum Held wurde

In James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag befindet sich James Bond (Pierce Brosnan) auf einem Rachefeldzug gegen den Millionär Graves, dessen Verrat Bond vorübergehend in nordkoreanische Gefangenschaft gebracht hat. Unterstützung erhält er dabei von der amerikanischen NSA-Agentin Jinx (Halle Berry).

2020 sprach Halle Berry mit Tonight Show-Moderator Jimmy Fallon über den skurrilen Set-Vorfall. Dabei geriet eine Szene zwischen Halle Berry und Pierce Brosnan leicht außer Kontrolle. Der Grund dafür war eine vermeintlich harmlose Feige. Die Idee war es, dass Halle Berry in ihrer Rolle der Geheimagentin Jinx ihren Verbündeten James Bond verführen sollte – und zwar mit besagter Feige.



Was dann geschah, enthüllte die Schauspielerin in dem Interview mit Jimmy Fallon:

Ich habe eine Szene mit Pierce Brosnan in Stirb an einem anderen Tag gedreht, und ich sollte ganz sexy sein und versuchen, ihn mit einer Feige zu verführen, und dann bin ich daran erstickt. Er musste aufstehen und den Heimlich-Griff anwenden.

Seit diesem Ereignis scheint Halle Berry ihrem einstigen Schauspielkollegen sehr verbunden:

Das war so unsexy, so unsexy... Das hättest du mal sehen sollen. James Bond weiß, wie man den Heimlich-Handgriff macht. Er war für mich da, und er wird immer einer meiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt sein.

Schaut euch das Interview hier an:

Durch Brosnans beherztes Eingreifen konnte zum Glück Schlimmeres verhindert werden. Auf diese Weise musste James Bond auch jenseits der Kamera aktiv werden und Leben retten.