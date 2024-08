"Halt die Klappe, ich muss meine Arbeit machen": Deadpool & Wolverine-Star brachte seine Kollegin so sehr zum Lachen, dass sie ihre Szenen vermasselte

Eines der überraschendsten und lustigsten Cameos in Deadpool & Wolverine sorgte bei einem X-Men-Star für große Schwierigkeiten, sich beim Dreh zusammenzureißen.

Deadpool & Wolverine hat uns in den Kinos erreicht und Marvel-Fans ein wahres Cameo-Fest voller bekannter Gesichter aus der Superhelden-Welt beschert. Eines der wohl überraschendsten ‒ und lustigsten ‒ Gast-Auftritte besteht aus Channing Tatum als Gambit, der vor allem mit seinem einzigartigen Dialekt im Gedächtnis blieb.

Bei Logan-Star Dafne Keen, die in dem Action-Kracher noch einmal in die Rolle von Laura alias X23 schlüpfte, sorgte das jedoch für rege Konzentrationsschwierigkeiten.

Dafne Keen musste beim Deadpool & Wolverine-Dreh über Channing Tatum lachen

So war Keen als Laura aka X23 in Deadpool & Wolverine nicht nur neben Jennifer Garners Elektra und Wesley Snipes' Blade, sondern auch neben Channing Tatum als Gambit zu sehen. Im Podcast Phase Zero erklärte sie nun, dass sich der Dreh mit dem Magic Mike-Star als echte Herausforderung herausstellte, weil sie ständig über ihn lachen musste:



Ich musste ihm sagen, dass er bei meiner Szene seine Zeilen nicht sagen durfte. Ich bin ständig aus der Rolle gekommen, weil ich meinen grübelnden Wolverine-Vibe aufgesetzt habe. Ich meinte, 'Yeah, lasst uns verdammt nochmal gehen.' Und dann kam er an und meinte, 'Ich habe meine Nuss in meine Vorratskammer gelegt ...' 'Nein, halt die Klappe. Ich muss meine Arbeit machen. Du machst es mir so verdammt schwer.'

Disney Channing Tatum als Gambit in Deadpool & Wolverine

Gambit sorgte in Deadpool & Wolverine auch bei Wade Wilson (Ryan Reynolds) für Belustigung. Der großmäulige Södner empfiehlt Tatums Figur in dem Marvel-Kracher sogar, sich einen Sprachcoach zuzulegen. Kein Wunder also, dass Keen Schwierigkeiten hatte, Tatum in seiner Rolle ernstzunehmen, auch wenn sie große Bewunderung für sein schauspielerisches Talent zeige:

Aber er ist so gut. Selbst als er sagt, 'Ich werde etwas aus mir machen.' Ich meinte nur: 'Nein.' Ich bin schon wieder vollkommen ruhig und gesammelt und dieser Typ kläfft mir nur ins Ohr. Er war auch direkt vor mir in einer frontalen Einstellung. Man kann mich wahrscheinlich irgendwo sehen, wie ich [vor lachen] sterbe.

Kommt ein eigener Gambit-Film mit Channing Tatum?

Ob Deadpool & Wolverine eure einzige Chance bleiben wird, Tatum als Gambit auf der großen Leinwand zu sehen, bleibt nach dem riesigen Erfolg des Films nun noch einmal abzuwarten. Allzu große Hoffnung sollten sich Fans jedoch nicht machen. Denn ein jahrelang geplanter Gambit-Film mit Tatum in der Hauptrolle wurde 2019 offiziell von Disney abgesagt.

Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.