Deadpool & Wolverine vereint 26 Jahre Marvel Geschichte: Alle 23 (!) Cameo-Überraschungen im Überblick

Das Multiversum vereint in Deadpool & Wolverine zahlreiche bekannte Marvel-Charaktere. Das Resultat: mehr als 20 Cameos und Gastauftritte. Achtung, es folgen massive Spoiler!

In ihrem ersten gemeinsamen MCU-Abenteuer machen Deadpool & Wolverine seit dem 24. Juli 2024 die Kinos unsicher und entfachen ein multiversales Feuerwerk an Marvel-Cameos, die so manchen Fan zum Staunen bringen werden. Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness sind dagegen ein Witz.

Zwar gibt es weder Taylor Swift noch Tony Stark zu erblicken, doch Deadpool & Wolverine quillt trotzdem vor Überraschungen für Marvel-Fans über. Wenn ihr das Cameo-Dauerfeuer nach eurem Filmbesuch nochmal Revue passieren lassen wollt oder einfach mitreden möchtet, dann findet ihr in diesem Artikel alle 22 Überraschungsauftritte in der Übersicht – und aus welchen Marvel-Projekten ihr die Gaststars kennt. Rückkehrer:innen aus den Deadpool-Filmen haben wir in dieser Auflistung vernachlässigt.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 1: Jon Favreau als Happy Hogan

Disney Happy in Spider-Man: Far From Home

Wenn Wade Wilson zu Beginn des Films erstmals die Realität der Sacred Timeline bzw. Erde-616 betritt, dann darf natürlich auch ein MCU-Cameo nicht fehlen. Deadpool will sich für die Avengers bewerben und wird dafür bei Happy Hogan (Jon Favreau), dem Sicherheitschef von Stark Industry, vorstellig. Die Szene spielt im Jahr 2018, also vor den Ereignissen aus Endgame. Das bedeutet: Tony Stark ist zu diesem Zeitpunkt noch am Leben, aber für einen Gastauftritt leider nicht zu haben.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 2: Hulk

Universal De runglaubliche Hulk

Den wohl kürzesten Gastauftritt in Deadpool & Wolverine absolviert der unglaubliche Hulk. Während einer Montage, in der Wade das Multiversum nach passenden Logan-Varianten absucht, stolpert er kurz in eine Realität, in der sich Wolverine und der Hulk bekämpfen. Die kurze Szene ist eine Hommage an Wolverines allerersten Comic-Auftritt in der The Incredible Hulk-Reihe im Jahr 1974.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 3: Henry Cavill als Wolverine

Paramount / 20th Century Fox Henry Cavill und Wolverine

Lange wurde im Vorfeld spekuliert, welche Hollywood-Stars alternativen Wolverine-Versionen spielen könnten. Letztendlich bekommen wir nur eine einzige Logan-Variante zu sehen, die nicht von Hugh Jackman selbst verkörpert wird. Während seines Multiversum-Trips trifft Deadpool den "Cavillrine". In bester Origins-Montur (ein weißes Unterhemd) und mit einer Zigarre im Mund präsentiert sich Henry Cavill als alternativer Wolverine.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 4: Chris Evans als ... Johnny Storm

20th Century Fox Johnny Storm in Fantastic Four

Es ist wohl der größte und zugleich witzigste Cameo des Films. Im Ödland der Leere am Ende der Zeit (im Original: The Void) treffen Deadpool und Wolverine auf eine mysteriöse Gestalt. Als sich diese die Kapuze herunterzieht, offenbart sich Chris Evans, den Marvel-Fans das letzte Mal in Endgame als Captain America gesehen haben.

Selbst Deadpool ist überzeugt, dass er gerade den legendären Avenger vor sich hat. Umso größer ist die Überraschung: Er ruft lauthals "Flamme an!" und entpuppt sich als Variante des Fantastic Four-Helden Johnny Storm, den Evans einst in den 2000ern verkörperte. Wer noch mehr vom flammenden Johnny sehen will, sollte bis zum Ende des Films sitzen bleiben.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 5: Jennifer Garner als Elektra

20th Century Fox Elektra in Daredevil

Auf ihrem Trip durch die Leere treffen Wolverine und Deadpool in einer Höhle auf vier ausgestoßene Varianten, die sich als eine Art Mini-Avengers dem Kampf gegen Bösewichtin Cassandra Nova (Emma Corrin) anschließen. Der erste Überraschungs-Cameo ist Jennifer Garner, die nach fast 20 Jahren wieder als Marvel-Heldin Elektra zu sehen ist.

Bisherige Marvel-Auftritte: Daredevil (2003) und Elektra (2005)

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 6: Wesley Snipes als Blade

Warner Bros Blade

Bevor Mahershala Ali seinen Marvel-Vampirjäger Blade aus der Entwicklungshölle auf die große Leinwand holen wird, gibt es in Deadpool & Wolverine ein Wiedersehen mit der bekanntesten Version des Daywalkers. Ganze 25 Jahre nach seinem letzten Auftritt darf Wesley Snipes noch einmal seine Vampirkluft anlegen – inklusive neckischem Kommentar, dass es nur einen wahren Blade gibt.

Fun Fact: Ryan Reynolds traf schon einmal auf Blade, allerdings in einer ganz anderen Rolle. Im dritten Teil der Vampir-Trilogie war er als Hannibal King an der Seite von Wesley Snipes zu sehen.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 7: Channing Tatum als Gambit

Warner Bros. / Marvel Comics Channing Tatum und Gambit

Deadpool & Wolverine erfüllt den größten Wunsch von Schauspieler Channing Tatum. Viele Jahre lang versuchte er erfolglos, eine Filmadaption über den X-Men Gambit auf die Beine zu stellen. Jetzt darf er doch noch als Remy LeBeau in einem Marvel-Film explodierende Karten werfen und in unverständlichstem Cajun-Dialekt sprechen.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 8: Dafne Keen als X-23

20th Century Fox X-23 aka Laura in Logan

Das vierte Mitglied der Truppe um Elektra, Blade und Gambit ist die Mutantin Laura, die sieben Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Logan – The Wolverine noch einmal von Dafne Keen verkörpert wird. Auch bekannt als X-23 handelt es sich bei Laura um die Tochter von Wolverine, die ebenfalls gefährliche Adamantium-Klingen aus ihrem Körper hervorschnellen lassen kann. Ihre aus Logan bekannte Sonnenbrille ist ebenfalls wieder am Start – genauso wie ihr wilder und brutaler Kampfstil.

Deadpool & Wolverine-Cameo Nr. 9: Wunmi Mosaku als Hunter B-15

Disney Hunter B-15

Seit bekannt ist, dass die Time Variance Authority (TVA) eine wichtige Rolle in Deadpool & Wolverine spielt, rätseln Marvel-Fans, welche Figuren aus der Serie Loki vielleicht zu sehen sein könnten. Überraschenderweise ist es nur eine: Im späteren Verlauf des Films tritt die hochrangige TVA-Soldatin B-15 (Wunmi Mosaku) in Erscheinung, um die chaotischen Pläne ihres Untergebenen Paradox (Matthew Macfadyen) genauer unter die Lupe zu nehmen.

Bisherige Marvel-Auftritte: Loki Staffel 1 und 2

Weitere Cameos in Deadpool & Wolverine: Jede Menge X-Men-Bösewichte

Disney Pyro in Deadpool & Wolverine

Der Abstecher in die Leere bringt noch eine Reihe weiterer Cameos mit sich. Hier tummeln sich zahlreiche vergessene Marvel-Schurken, hauptsächlich aus den X-Men-Filmen. Zwei von ihnen werden sogar von ihren zuvor bekannten Schauspielenden erneut verkörpert:

Pyro (Aaron Stanford aus X-Men 2 und X-Men: Der letzte Widerstand)

(Aaron Stanford aus X-Men 2 und X-Men: Der letzte Widerstand) Sabretooth (Tyler Mane aus X-Men)

In Cassandra Novas Schurken-Gang finden sich auch einige Comic-Bösewichte, die zwar schon in Marvel-Filmen zu sehen waren, hier aber von komplett neuen Darstellenden gespielt werden:

Azazel

Callisto

Deathstrike

Juggernaut

Psylocke

The Russian

Toad

Noch. Mehr. Cameos: Das Deadpool Corps

Disney Lady Deadpool

Im Finale des Films müssen sich Deadpool und Wolverine gegen eine ganze Horde von Deadpool-Varianten aus dem Multiversum behaupten. Das Deadpool Corps besteht aus 100 verschiedenen Deadpools.

Da sie alle Masken tragen, ist nicht ersichtlich, ob sich bekannte Stars dahinter verbergen. Einige von ihnen haben jedoch kurze Sprechrollen, die (nur in der englischen OV-Version) mit 5 überraschenden Stimm-Cameos auftrumpfen.

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der einzige Film aus dem Marvel Cinematic Universe, der dieses Jahr die Leinwand erobert.