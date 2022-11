Harrison Ford wird zum Hulk: Das unglaublichste Marvel-Gerücht des Jahres ist ziemlich wahrscheinlich

In Captain America 4: New World Order liefert Harrison Ford sein Marvel-Debüt ab. Laut einem neuen Gerücht könnte er in diesem Zuge sogar als Red Hulk zu sehen sein.

Einer der größten Casting-Coups in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe ist das Engagement von Harrison Ford. In Captain America 4: New World Order übernimmt der Schauspieler, der schon ikonische Figuren wie Han Solo und Indiana Jones zum Leben erweckt hat, die Rolle von Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Bisher wurde Ross von William Hurt verkörpert. Da dieser jedoch im März 2022 verstorben ist, hat sich Marvel für ein Recasting entschieden. Nicht zuletzt scheinen die Pläne für die Figur deutlich größer zu sein, als wir es bisher angenommen haben. Ein neues Gerücht besagt, dass sich Ross in Red Hulk verwandeln wird. Marvel-Hammer: Harrison Ford angeblich als Red Hulk in Captain America 4 und Avengers 6 Das Gerücht geht auf eine geleakte Charakterbeschreibung zurück, die von dem Scooper Daniel Richtman geteilt wurde, wie bei Reddit zu lesen ist. Die Beschreibung lautet wie folgt: Der ehemalige Generalleutnant der US-Armee und Außenminister, jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Mithilfe von abgezapfter Strahlung verwandelte sich Ross in den Red Hulk. © Marvel Red Hulk in den Marvel-Comics Natürlich ist diese Beschreibung mit Vorsicht zu genießen. Offiziell bestätigt ist davon nichts. Die Informationen decken sich allerdings mit den Aussagen einer anderen Scooperin: Grace Randolph bestätigt auf ihrem YouTube-Channel, dass Ross fortan im MCU der Präsident der USA ist und sich in Red Hulk verwandelt. Aufgepasst: Es gibt jetzt schon frühe Black Friday-Angebote * Dem fügt sie hinzu, dass die Figur nicht nur in Captain America 4: New World Order (Kinostart: 1. Mai 2024) und Thunderbolts (Kinostart: 24. Juni 2024) auftreten wird, sondern dem MCU mindestens bis zu Avengers 6: Secret Wars (Kinostart: 29. April 2026) erhalten bleibt. Damit würde Harrison Ford zu einem zentralen Schauspieler in den nächsten zwei Marvel-Phasen werden. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Wollt ihr Harrison Ford als Red Hulk im MCU sehen?