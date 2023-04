Harry Potter als harter Gangster: Video zeigt, wie die Fantasy-Reihe mit Guy Ritchie als Regisseur ausgesehen hätte

Der britische Filmemacher Guy Ritchie ist für seine lässigen Gangsterfilme bekannt. Wie hätte es ausgesehen, wenn er bei den Harry Potter-Filmen Regie geführt hätte? Das zeigt jetzt ein TikTok-Video.

Fantasy-Reihe als Gangsterfilm: Harry Potters Bande will Voldemort die Beine brechen

Bube Dame König GrAs oder RocknRolla Guy Ritchie hat eindeutige Markenzeichen. Seine Helden sind harte, verschrobene Gangsterfiguren, die durch skurrile Zufälle in die unglaublichsten, häufig blutigen Situationen geraten. Allein an den Dialogen lassen sich die Filme des britischen Regisseurs bereits erkennen. Wie hätte es ausgesehen,Dieser Frage ist jetzt ein TikTok-User nachgegangen.

Wie es Ritchie-Fans erwarten werden, verwandelt sich das ganze Potter-Ensemble im Video in grobschlächtige Spitzbuben der Londoner Unterwelt. Voldemort droht Harry im Arbeiter-Akzent, Ron will ihm dafür die Beine brechen. Hagrid ist ein mit allen Wassern gewaschener Betrüger, der seinen Kunden Drachen statt Hunde verkauft.

Solche Dialoge könnten eins zu eins aus den Kultfilmen Ritchies stammen. Unterlegt mit dem Snatch-Soundtrack werden hier im Unterwelt-Slang Vulgaritäten und Drohungen ausgetauscht. Hagrid erinnert an Brad Pitts Figur aus Snatch, Harry könnte von Jason Statham gespielt werden.

Wie einige Zuschauer:innen richtigerweise betonen, fehlt außerdem mit Hermine gleich die wichtigste weibliche Hauptfigur. Ritchie ist bekannt dafür, in seinen Filmen häufig eine Gruppe von Männern in den Blick zu nehmen, während Frauenfigur nur am Rande vorkommen.

