Harry Potter-Serie: Es ist Zeit für die Rumtreiber - und 16 weitere absolut überzeugende Ideen

Mit einer möglichen Harry Potter-Serie in Vorbereitung, könnten unsere Lieblingsfiguren endlich eigene Geschichten erhalten. Sirius Black, Lupin, McGonagall oder Hagrid in einem eigenen Spin-off zu sehen, würde so manche Fan-Träume wahr machen.

Update: Wir haben diesen Artikel bereits erstmals am 01.04.2018 zur Bekanntgabe der neuen Harry Potter-Franchise-Marke Wizarding World veröffentlicht. Zur Neuigkeit der potenziellen neuen Harry Potter-Serie haben wir ihn für euch aktualisiert. Die Neuigkeit einer möglichen Harry Potter-Serie bei HBO Max hat einmal mehr unsere Fantasie magisch angekurbelt: Welche unverfilmten Geschichten aus der Zauberwelt von J.K. Rowling stehen schon lange auf unserem persönlichen Wunschzettel? Die Möglichkeiten für Harry Potter-Spin-offs sind schier überwältigend. Aber von manchen sind wir ganz besonders überzeugt. Unsere Ideen und Vorschläge für die Harry Potter-Serie aus der Redaktion könnt ihr im Folgenden nachlesen. In der Phantastische Tierwesen-Reihe ist neben Newt Scamander ja längst die Dumbledore/Grindelwald-Vorgeschichte enthalten. Doch es gibt weitere Lieblingsfiguren und Zauber-Epochen, die eine Umsetzung als Serie lohnen würden. Sicher ist dabei seit der Bekanntgabe der neuen Harry Potter-Dachmarke Wizarding World nur eines: Das Harry Potter-Universum wird weiter wachsen. Wir haben schonmal spekuliert wie. Welches Harry Potter-Spin-off als Serie wäre euer Favorit? Gibt es eine Verfilmung, die ihr euch herbeisehnt, die wir aber noch nicht auf unserem spekulativen Wunschzettel haben?