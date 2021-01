Die Wahrheit über die Harry Potter-Serie: Das steckt wirklich hinter der aufregenden Meldung

Die Harry Potter-Serie kommt angeblich. Gestern ging die Meldung um die Welt. Hier erfahrt ihr, was wirklich dahinter steckt. Und was Game of Thrones und DC damit zu tun haben.

Harry Potter wird zur Serie beim Game of Thrones-Sender HBO. Diese Meldung versetzte gestern Abend das Netz in Aufruhr. Dabei zeigt ein näherer Blick, dass der Fan-Traum noch weit entfernt von der Wirklichkeit ist. Was steht wirklich fest und was nicht? Wir erklären die Fakten und die Hintergründe der Harry Potter-Serie, während Fans sehnsüchtig auf weitere Geschichten aus Hogwarts warten. Harry Potter: Die Collection im ultraschicken 4K Steelbook * Was steht in der Meldung über die Harry Potter-Serie? Jahrelang gab es wilde Gerüchte über eine Harry Potter-Serie, immerhin ist die Reihe nach den Romanen von J.K. Rowling äußerst lukrativ. Die aktuelle Nachricht kommt jedoch aus einer zuverlässigen Quelle, nämlich dem Branchenblatt Hollywood Reporter . Demnach haben Verantwortliche des Streaming-Diensts HBO Max "Gespräche mit mehreren möglichen Autor*innen geführt" über Ideen, wie das Harry Potter-Franchise ins Fernsehen gebracht werden könnte. Der THR bezieht sich dabei auf eigene Quellen. HBO Max und Warner Media gaben folgende Stellungnahme ab: Es ist keine Harry Potter-Serie in Entwicklung beim Studio oder der Streaming-Plattform. Aber was bedeutet das nun für die Fans? Schauen wir uns die verwirrende Lage mal genauer an. Kommt die Harry Potter-Serie oder nicht? So sieht's aus © Warner Bros. Das Harry Potter-Trio Fakt ist: Es gibt keine offizielle Bestätigung der Harry Potter-Serie. Fakt ist aber auch, dass WarnerMedia derzeit seine größten Franchises mit neuen Filmen und Serien ausstattet. Das soll den Streaming-Dienst HBO Max neben Netflix und Prime Video konkurrenzfähig machen.

Game of Thrones und DC haben es vorgemacht Deswegen kommt nicht nur der Batman-Film mit Robert Pattinson ins Kino, sondern auch eine passende DC-Serie zu HBO Max und deswegen sind derzeit insgesamt drei Spin-offs der HBO-Serie Game of Thrones in Arbeit. Eine Harry Potter-Serie war nur eine Frage der Zeit. Der Bericht klingt also erstens glaubhaft und wurde zweitens von der Konkurrenz (Variety ) bestätigt. Wir können davon ausgehen, dass WarnerMedia und HBO Max über eine Harry Potter-Serie nachdenken. Aber: Weiter sind die Pläne noch nicht vorangeschritten. Es gibt noch nicht einmal Autor*innen für das Projekt, was wiederum bedeutet, dass es noch kein Konzept für die Serie gibt. Wird es wie die Phantastische Tierwesen-Filme ein Prequel? Wird es ein Sequel? Wird es ein Harry Potter-Reboot? Niemand weiß das aktuell, auch WarnerMedia offenbar nicht. Meinung: Harry Potter - Auch 20 Jahre später spielt Rupert Grint besser als Daniel Radcliffe & Emma Watson Wann kommt die Harry Potter-Serie? Die Pläne sind also längst nicht ausgereift. Hinzu kommt die Rechtelage, welche der Harry Potter-Serie im Weg steht. © Warner Bros. Wird die Serie ein Prequel, ein Sequel oder ein Reboot? Laut Hollywood Reporter könnte die Serie nämlich frühestens 2025 starten. Die Streaming-Rechte am Wizarding World-Franchise von J.K. Rowling wurden nämlich 2016 für sieben Jahre an NBCUniversal verkauft. Erst wenn dieser Deal ausläuft, könnte HBO Max die Harry Potter-Serie streamen. Mehr: 2014 stellten wir uns in einem Aprilscherz eine Harry Potter-Serie vor Das bedeutet immerhin eines: WarnerMedia hat ein vernünftiges Zeitfenster für die weitere Entwicklung der Serie. Für Fans heißt das aber auch: Die Harry Potter-Serie wird noch lange auf sich Warten lassen.

Was haltet ihr von der Idee einer Harry Potter-Serie und welche Geschichten würdet ihr gern sehen?