Harry Potter-Fans stellen herzzerreißende Dumbledore-Szene nach, um verstorbenen Michael Gambon zu ehren

Nach dem Tod von Dumbledore-Darsteller Michael Gambon versammelten sich Harry Potter-Fans für einen bewegenden Tribut, bei dem sie durch eine Filmszene an den Schauspieler erinnerten.

Michael Gambon verstarb letzte Woche am 27. September 2023 im Alter von 82 Jahren. Der irisch-britische Schauspieler verkörperte vom dritten bis zum achten Harry Potter-Film den Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore. Daniel Radcliffe, Emma Watson und weitere Co-Star betrauerten seinen Tod ebenso wie das weltweite Publikum. Außerdem versammelten sich Harry Potter-Fans für einen emotionalen Tribut, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.

Harry Potter-Fans ehren den verstorbenen Michael Gambon mit einer nachgestellten Dumbledore-Szene

Auch in den Filmen mussten die Fans von Harrys Mentor Abschied nehmen: In Harry Potter und der Halbblutprinz wird Hogwarts Schulleiter von Snape getötet und fällt vom Astronomie-Turm in die Tiefe. In der anschließenden Szene sitzt Harry weinend neben seinem Leichnam, während die versammelte Lehrer- und Schülerschaft ihre Zauberstäbe erhebt, um den Verstorbenen zu würdigen. Es ist einer der emotionalsten Momente der Reihe.

Hier könnt ihr euch die Szene nach Dumbledores Tod noch einmal ansehen:

An diese bewegende Szene knüpften die Fans nun auch nach Michael Gambons Tod an. Im Harry Potter-Freizeitpark in Orlando, Florida kamen sie unterm Hogwarts-Schloss zusammen, um ihre Zauberstäbe für den Dumbledore-Schauspieler in die Luft zu recken:

Im 6. Harry Potter-Film wird durch die himmelwärts gestreckten, leuchtenden Zauberstäbe das Dunkle Mal vertrieben. In der realen Welt hat die Geste mittlerweile die Tradition einer Ehren-Bezeugung. Bereits nach dem Tod von Alan Rickman 2016 ehrten Fans den Snape-Darsteller auf dieselbe Weise. Und auch letztes Jahr, nach dem Verlust von Hagrid-Star Robbie Coltrane, versammelten sich die Fans mit erhobenen Zauberstäben.

Für Michael Gambon hat die Zauberstab-Ehrung nicht zuletzt deshalb eine besondere Note, weil sie die direkte Parallele zum Dahinscheiden seiner Figur Albus Dumbledore zieht. Sowohl die fiktive Figur als auch der Star hinterließen eine große Lücke in den Herzen derjenigen, die ihn kannten.