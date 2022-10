Harry Potter-Star Robbie Coltrane ist tot: Der Darsteller von Hagrid wurde 72 Jahre alt

Robbie Coltrane, der in acht Harry Potter-Filmen den liebenswerten Halbriesen Hagrid spielte, ist tot. Der britische Schauspieler wurde 72 Jahre alt.

Er zeigte Harry Potter die Winkelgasse und war ein treuer Freund des jungen Zauberlehrlings: Der Halbriese Rubeus Hagrid gehört zu den beliebtesten Figuren der Fantasy-Reihe, auch wenn er nicht immer der hellste war. Für J.K. Rowling gab es eine Idealbesetzung: Robbie Coltrane. In acht Harry Potter-Filmen spielte der wandlungsfähige Brite den Tierfreund und Wildhüter von Hogwarts. Wie heute bekannt wurde, ist Robbie Coltrane gestorben.

Vor Harry Potter: Robbie Coltrane wurde als Antiheld berühmt

Der 1950 in Schottland geborene Anthony Robert McMillan wuchs als Sohn einer Lehrerin und eines Allgemeinarztes auf. In Erinnerung an den Jazzmusiker John Coltrane änderte er seinen Nachnamen und ging in die Schauspielerei.

Wer Robbie Coltrane vor dem Erscheinen des ersten Harry Potter-Films begegnete, sah einen Schauspieler, der schwierige, schmierige und grantige Figuren spielte. Nach Rollen in Flash Gordon, Krull, Caravaggio und Henry V war er als Ex-KGB-Agent und Mafioso Valentin Dmitrovich Zukovsky in James Bond 007 - GoldenEye und James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug zu sehen.

© ITV Cracker - Für Alle Fälle Fitz

In Serien wie Blackadder bewies Coltrane sein komödiantisches Talent, doch es sollte eine ernste Rolle sein, die seinen Ruhm begründete: In der düsteren Kriminalserie Für alle Fälle Fitz gab Coltrane ab 1993 den Serien-Antihelden, lange bevor dieser Figurentyp mit Sopranos, Dexter und Breaking Bad salonfähig wurde. Denn sein Kriminalpsychologe Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald ist ein spielsüchtiger Alkoholiker, der einen mit seiner intensiven Persönlichkeit hinein zog in die düsteren Abgründe der menschlichen Psyche. Oft genug waren es seine eigenen.

Als Hagrid spielte sich Robbie Coltrane in die Herzen einer neuen Generation

Umso beeindruckender war deswegen der Kontrast, als Rubeus Hagrid in Harry Potter und der Stein der Weisen 2001 von den Bücherseiten auf die Leinwand sprang. Der heimelige Halbriese eröffnet Harry (Daniel Radcliffe) und damit auch dem Publikum die Welt der Zauberei und Coltrane hat sich mit seinem Satz "Du bist ein Zauberer, Harry" geradewegs in die Annalen der Filmgeschichte eingeschrieben. Er schenkte Harrys riesenhafter Ersatzfamilie ein liebenswertes Gesicht.

Abseits von Hogwarts trat Robbie Coltrane in Ocean's Twelve auf und suchte an der Seite von Johnny Depp in From Hell nach Jack the Ripper. In den letzten Jahren wurde es ruhiger um den Schauspieler. Wie die BBC berichtet, ist Coltrane in einem Krankenhaus in Falkirk, Schottland gestorben. Er wurde 72 Jahre alt.