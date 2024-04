Harry Potter-Nachfolgeroman soll festliche Fantasy-Filmadaption erhalten

Neben der Neuverfilmung von Harry Potter soll ein weiterer Roman der Autorin adaptiert werden. Allerdings hat sich für den Fantasy-Weihnachtsfilm noch keine Produktionsfirma gefunden.

The Christmas Pig oder Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein ist ein festlicher Fantasy-Roman von Harry Potter-Autorin J.K. Rowling. In Deutschland kam dieser 2021 im Carlsen-Verlag heraus, für ganz lesefaule Leute liegt aber demnächst womöglich eine andere Option unterm Baum.

Wie Variety meldet, befindet sich eine Verfilmung des Stoffes in Entwicklung. Allerdings lediglich spielt sich momentan alles noch intern bei Rowlings Produktionsfirma Bronte ab, da zu diesem frühen Zeitpunkt noch kein großes Studio wie Warner Bros. an das Projekt geknüpft ist.

Worum geht es im Harry Potter-Nachfolger The Christmas Pig?

In der Feiertagsgeschichte für ein junges Publikum verliert der kleine Jack sein Plüschtier Swein. Eine abenteuerliche Reise ins Land der Verlorenen beginnt, in das der Junge vordringen muss, um seinen Stofffreund wiederzufinden. Doch der magische Ort ist voller Überraschungen und seltsamer Wesen. Und am Ende muss Jack die schwierigste Entscheidung seines jungen Lebens treffen.

Die Illustrationen im Buch stammen von Jim Field. Ob die Filmversion jedoch per klassischer Animation, CGI oder als Live-Action-Abenteuer entstehen soll, ist bisher noch nicht klar.

Eine neue Harry Potter-Serie adaptiert die Fantasy-Reihe neu

Seit letztem Jahr ist auch eine neue Harry Potter-Serie für den HBO-Streamer Max in Arbeit. Die will in 7 Staffeln alle 7 Bücher über die Zauberschule Hogwarts und deren Schüler:innen umsetzen, was etwa eine Dekade an Zeit in Anspruch nehmen wird. Natürlich werden Harry, Hermine, Ron und Co. alle neu besetzt und auch das Kreativ-Team wird ein anderes als zu Zeiten der Filmreihe sein.

Rowling selbst ist am Serienprojekt nicht mehr kreativ, sondern nur noch als Executive Producer beteiligt, was Teile der Community begrüßen werden. In den letzten Jahren fiel die milliardenschwere Autorin immer wieder durch transfeindliche Äußerungen auf, was zahlreiche Fans verständlicherweise vergraulte.

Mit zuletzt leugnete sie sogar die historisch belegte Verbrennung queerer Forschung durch die Nationalsozialisten, wie die Hindustan Times berichtet. Kein Wunder also, dass viele Harry Potter-Liebhaber:innen nun eine Trennung von Autorin und Werk bevorzugen.

