Daniel Radcliffe erklärt Bruch mit der Harry Potter-Schöpferin: "Nicht jeder im Franchise denkt so"

Nach J.K. Rowlings transphoben Äußerungen hat sich Harry Potter-Star Daniel Radcliffe von ihr distanziert. Er erklärt, wie wichtig ihm dieser Schritt war.

Das Harry Potter-Franchise ist eine innig geliebte Heimat für alle Arten von Fantasy-Fans. Egal welcher Hautfarbe, oder welchen Geschlechts, gänzlich unabhängig von Religion oder Sexualität. Umso schockierender sind die transphoben Kommentare, die Franchise-Schöpferin J.K. Rowling seit längerem veröffentlicht (via Glamour ). Potter-Darsteller Daniel Radcliffe hat sich früh dagegengestellt. Nun erklärte er noch einmal, warum.

Daniel Radcliffe wollte Harry Potter-Fans gegen J.K. Rowling beistehen

Gegenüber Indiewire sagte er:

Seit dem Ende der Harry Potter-Filmreihe habe ich so viele junge queere Menschen und Transpersonen getroffen, die sich mit Potter identifiziert haben. Und als sie damals [durch Rowlings Kommentare] verletzt wurden, wollte ich ihnen sagen: Nicht jeder im Franchise denkt so. Das war sehr wichtig.

Radcliffe engagiert sich im Rahmen von The Trevor Project seit vielen Jahren für die queere Community. Die Internetseite bietet LGBTQ+-Suizidprävention an und veröffentlichte nach Rowlings Twitter-Äußerungen einen offenen Brief des Schauspielers (via The Trevor Project ), in dem er sich gegen die Haltung der Harry Potter-Schöpferin stellte.

Rowling beharrt indes auf ihrem eigenen Standpunkt. Im August 2022 wurde die Geschichte ihres neuen Buches The Ink Black Heart bekannt. Es geht um einen Künstler, der aufgrund als transphob empfundener Äußerungen bei seinen eigenen Fans in Verruf gerät (via Rolling Stone ).

Was haltet ihr von Daniel Radcliffes Haltung?