Harry Potter-Reboot kommt – und so unglaublich süß würde die Fantasy-Geschichte als Animationsserie aussehen

Wie sähen Harry Potter-Figuren wie Voldemort als animierte Figuren im Pixar-Look aus? Diese Frage hat ein Fan der Fantasy-Reihe jetzt per künstlicher Intelligenz beantwortet.

Harry Potter-Fans werden aufgrund der kommenden Harry Potter Serie bald neue Gesichter zu alten Helden bekommen. Aber warum warten? Eine AI präsentiert die geliebten Figuren vieler Kindheiten schon jetzt im neuen Look. Und zwar als Figuren eines Pixar-Animationsfilms im Stil von Toy Story. Das Resultat für Rollen wie Voldemort oder Hermine ist grandios. Und eine hat Ähnlichkeit mit Baby Yoda.

Künstliche Intelligenz macht Harry Potter-Figuren zu Pixar-Helden

Kürzlich veröffentlichte ein Fan die AI-Ergebnisse auf Reddit . Von dort gelangten sie auch auf Twitter:

Harry Potter als Pixar-Figur:

Hermine als Pixar-Figur:

Ron als Pixar-Figur:

Professor Dumbledore als Pixar-Figur:

Hagrid als Pixar-Figur:

Luna Lovegood als Pixar-Figur:

Lord Voldemort als Pixar-Figur:

Draco Malfoy als Pixar-Figur:

Sieht aus wie Baby Yoda: Harry Potter-Held Dobby

Professor Snape als Pixar-Figur:

Die Pixar-Versionen der geliebten Harry Potter-Helden machen Lust auf künftige Franchise-Ausbauten. Vielleicht erwartet Fans ja doch noch ein Animationsfilm? Zuerst muss aber die kürzlich angekündigte Serien-Fassung der Buchvorlage kommen. Fans sind in Erwartung des Projekts zwiegespalten. Während einige ihr freudig entgegenblicken, wird die Harry Potter-Serie von vielen anderen Fans schon jetzt verurteilt. Eine Fortsetzung der Phantastische Tierwesen-Reihe steht dagegen nicht zu erwarten.

