"Sind verzweifelter, als ich dachte": Harry Potter-Fans verurteilen Serie wegen J.K. Rowling und "neuem" Logo

Eine neue Harry Potter-Serie kommt. Die Beteiligung der umstrittenen Autorin J.K. Rowling wird kritisiert und auch das erste Bild enttäuscht viele Fans.

Harry Potter-Fans könnten sich über die kürzlich angekündigte Serie eigentlich freuen. Wäre da nicht die Beteiligung der kontroversen Autorin J.K. Rowling. Dass sie als Produzentin an dem Projekt beteiligt ist, bringt Fans und Kritiker gleichermaßen zum Kochen. Das erste Bild zieht die öffentliche Meinung noch weiter in den Keller.

J.K. Rowlings Beteiligung an Harry Potter-Serie verärgert die Fans

Das erste veröffentlichte Bild gleicht dem Look der Filmreihe und deutet für viele Fans fehlende Kreativität an. "Sie sind verzweifelter, als ich dachte", äußert sich ein Fan auf Twitter. In einem ersten Teaser war zudem die bekannte Musik aus der Filmreihe zu hören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Großteil der Kritik zielt aber auf Rowlings Beteiligung: "Ich hoffe, sie verlieren damit Geld", wünscht ein Fan.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"J.K. Rowlings Transphobie ist weder differenziert noch kompliziert."



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum ist J.K. Rowling umstritten?

Harry Potter-Autorin Rowling macht seit Jahren mit gefährlichen Aussagen über Transfrauen von sich reden. Viele Fans kritisieren sie dafür und auch die Original-Darsteller:innen um Daniel Radcliffe distanzierten haben sich von ihr. Hier könnt ihr euch tiefer in die J.K. Rowling-Problematik einlesen.



Wann kommt die Harry Potter-Serie nach Deutschland?

Inwiefern die Wut vieler Fans Auswirkungen auf den Release der Serie hat, ist noch nicht abzusehen. Grundsätzlich steht das Projekt noch ganz am Anfang. Vor 2026 rechnen wir nicht mit der ersten Staffel.

Podcast: Ist die Herr der Ringe-Serie schon nach Folge 1 & 2 ein Triumph?

Nach über 4 Jahren Vorbereitungszeit und endlosen Trailern ist jetzt endlich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht da. Zwei Folgen der aufwendigen Amazon-Serie konnten wir bereits sehen. Aber sind die ersten Stunden des Fantasy-Projektes auch gut? Im Podcast lassen wir unserer Begeisterung freien Lauf – üben aber auch Kritik an der Serie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erzählerische Klarheit, Liebe zum Detail und betriebener Aufwand lassen sich bereits in Folge 1 und 2 erkennen. Das Potential für einen erneuten Mittelerde-Triumph nach Peter Jacksons verehrter Tolkien-Trilogie ist zweifellos vorhanden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.