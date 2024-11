Harry Potter-Star als eiskalter Auftragskiller: Im Stream gibt es jetzt eine Thriller-Serie, die ein 51 Jahre altes Meisterwerk verfilmt

Thriller-Fans sind dieses Wochenende bestens versorgt: Im Stream gibt es jetzt eine zehnteilige Serie mit Harry Potter-Star Eddie Redmayne als kaltblütigem Mörder.

Wer Eddie Redmayne nur als verschrobenen, aber liebevollen Newt Scamander aus der Phantastische Tierwesen-Reihe kennt, wird dieser Tage sein blaues Wunder erleben. In The Day of the Jackal spielt er einen knallharten Auftragskiller, den die Polizei ganz Europas von seinem nächsten Ziel abzuhalten versucht. Darunter auch 007-Star Lashana Lynch (James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben). Ab sofort ist die zehnteilige Thriller-Serie bei Sky/WOW verfügbar.

Schaut euch hier den Trailer zu Folge 1 von The Day of the Jackal an:

The Day of the Jackal - S01 Trailer (Deutsch) HD

Harry Potter Star gegen James Bond-Agentin: Darum geht's in Day of the Jackal

Ein namenloser Auftragskiller mit dem Decknamen "Der Schakal" (Redmayne) wird auf sein prominentestes Ziel angesetzt: Den Software-Unternehmer Ulle Dag Charles (Khalid Abdalla), der die Menschheit mit einer revolutionären neuen Technologie in die Freiheit führen will. Während sich der Schakal auf den Anschlag vorbereitet, hat die MI6-Agentin Bianca (Lynch) seine Spur aufgenommen und versucht, ihn zu stoppen.

The Day of the Jackal lief bereits vor 51 Jahren im Kino

The Day of the Jackal basiert auf zwei Vorlagen: Erstens auf dem gleichnamigen Roman von Frederick Forsyth und zweitens auf dessen meisterhafter Filmumsetzung Der Schakal von Fred Zinnemann (Zwölf Uhr mittags), der 1973 ins Kino kam. Dort spielt Edward Fox einen Attentäter, der den französischen Präsidenten Charles de Gaulle töten soll. 1997 erschien unter dem Titel Der Schakal eine Adaption des Films mit Bruce Willis als Killer.

Die Thriller-Serie bekam bisher vor allem überdurschnittliche Kritiken, wie Metacritic zeigt. Neben Redmayne und Lynch sind unter anderem Charles Dance (Game of Thrones), Úrsula Corberó (Haus des Geldes) und Sule Rimi (Star Wars: Andor) vor der Kamera zu sehen.

Alle zehn Folgen von The Day of the Jackal werden am 7. November 2024 beim Sky-Streamingdienst WOW und Sky Atlantic verfügbar sein.