Harry Potter-Star beschwert sich über Arnold Schwarzenegger: "Er hat mir absichtlich ins Gesicht gefurzt"

In einem Podcast verliert Harry Potter-Darstellerin Miriam Margolyes keine guten Worte über Arnold Schwarzenegger. Am Set eines Fantasy-Action-Films soll er ihr damals absichtlich ins Gesicht gefurzt haben.

Die vielen Proteinshakes sind Arnold Schwarzenegger anscheinend mal zu Kopf gestiegen und besonders heftig durch den Magen gegangen. Das erzählt zumindest Harry Potter-Schauspielerin Miriam Margolyes, die in Die Kammer des Schreckens und Die Heiligtümer des Todes 2 als Professorin Pomona Sprout zu sehen war.

Beim Dreh zu End of Days - Nacht ohne Morgen soll der Actionstar absichtlich in ihr Gesicht gefurzt haben.

Hier könnt ihr noch den End of Days-Trailer schauen:

End of Days - Trailer (English)

Harry Potter-Star äußert sich negativ über Arnold Schwarzeneggers Verhalten

Wie Variety berichtet, sprach Miriam Margolyes im I've Got News For You-Podcast über ihre unangenehme Set-Erfahrung mit Schwarzenegger bei End of Days, wo sie die Rolle von Satans Schwester spielte:

Er ist ein bisschen zu eingebildet und ich mag ihn überhaupt nicht. Er ist ein Republikaner, was ich nicht mag. Er war eigentlich ziemlich unhöflich. Er hat mir ins Gesicht gefurzt. Natürlich furze ich auch, das tue ich – aber ich furze den Leuten nicht ins Gesicht. Er hat es absichtlich getan, direkt in mein Gesicht.

Den üblen Vorfall beschreibt sie dann näher:

Ich spielte Satans Schwester und er brachte mich um, also brachte er mich in eine Position, in der ich nicht entkommen konnte und auf dem Boden lag. Und er hat einfach gefurzt. Es war nicht im Film, es war in einer der Pausen, aber ich habe ihm das nicht verziehen.

Variety beschäftigt der Vorfall so sehr, dass sie schon Vertreter:innen von Arnold Schwarzenegger für eine Stellungnahme kontaktiert haben. Mal sehen, ob der Actionstar mit den offensichtlich schlechten Manieren dazu etwas zu sagen hat...

