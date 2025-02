Harry Potter-Star Daniel Radcliffe ärgerte sich 17 Jahre lang über einen Regisseur: "Waren am Boden zerstört"

Daniel Radcliffe bereute eine Harry Potter-Entscheidung in Teil 4 und hat diese haarige Entscheidung seinem Regisseur auch Jahre später noch nicht ganz verziehen.

Vor 20 Jahren kam Harry Potter und der Feuerkelch ins Kino. Auch wenn die Stars von damals nach dem Ende der Fantasy-Reihe neue Wege einschlugen und mittlerweile eine Serien-Neuverfilmung von Harry Potter in Planung ist, waren die acht Filme prägende Ereignisse in ihren Leben und Karrieren. Trotz vieler positiver Erinnerungen kam Hauptdarsteller Daniel Radcliffe in Teil 4 über eine Sache allerdings nicht hinweg.

Die Frisur-Entscheidungen von Teil 4 kann Daniel Radcliffe der Harry Potter-Reihe nicht vergeben

In der Doku Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter plauderten viele Stars vor etwas über drei Jahren aus dem Nähkästchen. So auch Daniel Radcliffe, der sich laut Slashfilm nicht nur an die Höhen, sondern auch an die Peinlichkeiten dieser Jugendzeit erinnert:



Das eine Hühnchen, was ich mit [Feuerkelch-Regisseur] Mike Newell zu rupfen habe, ist dass man uns jedes Jahr nach dem Ende der Dreharbeiten sagte: 'Schneidet im Sommer nicht eure Haare. Wir schneiden sie bei eurer Rückkehr und entscheiden dann, was wir damit machen wollen.'

Ich und Rupert Grint ließen unser Haar also pflichtschuldig über mehrere Monate lang wachsen und kehrten dann zurück. Und [Newell] sagte: 'Oh ja, großartig!' Worauf wir erwiderten: 'Nein, du kannst uns doch nicht so lassen? Wir sollen Teenager sein und in diesem Film anfangen, Mädchen zu daten. Damit geht das doch unmöglich, oder?' Ich glaube, wir waren ziemlich am Boden zerstört, als wir verstanden, dass es genau so war.

Auch Co-Star Rupert Grint war nicht glücklich mit der Frisur und erzählte in einem Podcast-Interview 2021: "Mein Haar im vierten Film ist das, was ich am meisten bedauere [an Harry Potter]." Im fünften Film waren die Haare anschließend wieder kürzer.

Warum? Harry Potter und das Rätsel der Langhaar-Frisuren

Harry Potter und der Feuerkelch ist berühmt-berüchtigt für die Haarlänge aller männlichen Jungdarsteller. Welche Begründung das (vom sichtbaren Älterwerden der Figuren oder den Vorlieben des Regisseurs einmal abgesehen) hatte, ist bis heute nicht hundertprozentig klar. Es kursieren beispielsweise auch widerstreitende Gerüchte, dass Mike Newell nichts vom Haare-Wachsen-Lassen wusste und deshalb davon ausging, dass die Haarlänge (ohne eine Entscheidung seinerseits) so gegeben wäre. Eine derartige Fehlkommunikation erscheint bei einer Großproduktion wie Harry Potter mit vielen Beteiligten aber unwahrscheinlich.

Theoretisch spielt Teil 4 laut Buchvorlage 1994, was als Jahr aber nicht zwangsläufig für große Haartollen bekannt war. Und obwohl viele Jugendliche eine Phase haben, in der sie ihre Frisuren länger tragen, erklärt das nicht den haarigen Hogwarts-Trend, der sich in Harrys viertem Schuljahr durch alle Jahrgänge zog und auch Fred Weasley, George, Neville und Co. erfasste.



Nun bleibt abzuwarten, ob die kommende Harry Potter-Serie aus diesem Frisuren-Trauma lernen wird und was in Zukunft auf die Köpfe der neuen Jungstars zukommt.