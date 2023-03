Harry Potter-Star Tom Felton teilt berührende Erinnerung vom ersten Teil: "Mehr Unsinn im Kopf als ein Raum voller Slytherins"

Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane verstarb im Herbst 2022. Sein Harry Potter-Kollege Tom Felton brachte jetzt einige sehr emotionale Zeilen über seinen Co-Star zu Papier.

Harry Potter-Star: Hagrid-Darsteller Coltrane war Erwachsener und Kind zugleich

Robbie Coltranes Tod war ein Verlust für jeden Film-Fan, insbesondere aber für die Harry Potter-Community. Der Hagrid-Darsteller spielte seine Figur mit unglaublicher Wärme und extremem schauspielerischem Feingefühl.der an den Wizarding World-Filmsets immer eine Sonderrolle einnahm.

Wie Felton in einem Artikel für E! News schreibt, war der Graben zwischen Kinderdarstellern und altgedienten Schauspielgrößen in den frühen Harry Potter-Tagen manchmal schwer zu überbrücken. Außer für Coltrane. Die Erwachsenen hätten ihm aufgrund seines immensen Erfahrungsschatzes in allen Themen von Ingenieurswissenschaften bis Geografie Respekt gezollt, so Felton. Aber geliebt wurde er auch von den Kindern.

Er hatte mehr Unsinn im Kopf als ein Raum voller Slytherins. Er konnte mit uns allen herumalbern. [Robbie Coltrane] hatte das Gehirn eines Erwachsenen, aber das Herz eines Kindes. Das bedeutet nicht, dass er nicht professionell war. [...] Wir lernten unser Handwerk, indem wir ihm zuschauten.

Warner Bros. Robbie Coltrane als Hagrid

Viele seiner Harry Potter-Kollegen gedachten des schottischen Schauspielers nach dessen Tod. Coltrane war lange vor seiner Harry Potter-Rolle ein gefeierter Darsteller, der unter anderem in der James Bond-Reihe und der Comedy-Serie Blackadder auftrat.

