Harte Action mit Transformers-Star: Im Heimkino kämpft Megan Fox bald ums Überleben

In den Transformers-Filmen hat Megan Fox gegen gigantische Roboter gekämpft. Jetzt findet sie sich mitten in der Wüste wieder - umzingelt von hungrigen Killer-Löwen.

Auch wenn Megan Fox den Transformers-Filmen längst den Rücken gekehrt hat, bleibt sie dem Actionfach weiterhin treu. In Rogue Hunter gerät sie mit hungrigen Killer-Löwen aneinander und muss um ihr Überleben kämpfen. Schon bald erscheint der kompromisslose Action-Thriller bei uns auf Blu-ray und DVD.

Nach Transformers kämpft Megan Fox gegen Killer-Löwen

Im Mittelpunkt der Geschichte von Rogue Hunter befindet sich die Söldnerin Samantha (Megan Fox), die die Tochter eines afrikanischen Gouverneurs aus den Fängen von Terrorist*innen befreien soll. Gemeinsam mit ihrem Team bereitet sie sich auf die Routine-Mission vor. Doch vor Ort läuft nichts wie geplant.

Auf der Flucht stolpert Samanthas Team über eine alte Farm, in der einst Löwen aufgezogen wurden. Wie sich herausstellt, haben einige der Raubtiere nie den trostlosen Ort verlassen. Was folgt, ist ein unerbittlicher Überlebenskampf gegen zwei gefährliche Gegenspieler*innen in der staubigen Wüste.

Schaut den deutschen Trailer zu Rogue Hunter:

Rogue Hunter - Trailer (Deutsch) HD

Im besten Fall kommt bei Rogue Hunter einer dieser fiesen Survival-Thriller heraus, wie wir sie in den letzten Jahren schon öfter im Kino gesehen haben. Da wäre etwa der grandiose The Shallows mit Blake Lively und der nicht weniger spannende Crawl mit Kaya Scodelario. Auf den Hai und die Krokodile folgen jetzt die Löwen.

Rogue Hunter erscheint am 5. März 2021 auf Blu-ray und DVD. Bereits ab dem 26. Februar 2021 ist der Film digital erhältlich. Inszeniert wurde er von Silent Hill: Revelation-Regisseur M.J. Bassett.

Werdet ihr euch Rogue Hunter mit Megan Fox anschauen?