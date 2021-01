Harte Horror-Reihe endet mit einem Knall: In The Purge 5 wird alles anders

Die abgefahrene Horroreihe The Purge nähert sich mit Teil 5 ihrem Ende. Das erste Bild aus The Forever Purge verspricht pure Eskalation im letzten Kapitel.

Mit The Purge hat Blumhouse eine der prägenden Horrorreihen der letzten Dekade geschaffen. Vier Filme und eine Spin-off-Serie hat diese bisher zum Vorschein gebracht. Mit Teil 5, der den unheilvollen Titel The Forever Purge trägt, wird der Masken-Albtraum ein Ende nehmen. Zum großen Finale erwarten uns einige Veränderungen.



The Purge 5 weitet das Konzept der Horrorreihe aus

Total Film ermöglicht uns einen ersten Einblick in The Purge 5 und teilt spannende Details zur Handlung. Nachdem der letzte Teil der Reihe die Vorgeschichte erzählte, handelt es sich dieses Mal wieder um eine waschechte Fortsetzung. Sprich: The Forever Purge ist nach den Ereignissen von The Purge: Election Year angesiedelt.

Alle bisherigen The Purge-Filme in einer Box Zu Amazon Auf Blu-ray und DVD

Dieses Mal geht es aber nicht um eine einzige Horrornacht in der Großstadt. Stattdessen entführt die Handlung auf eine Ranch in Texas, wo eine Gruppe von Außenseitern aufschlägt, die auch abseits der Purge-Nacht ihrem Unmut freien Lauf lassen. Gesetze und Menschenleben sind ihnen egal. Sie morden sich einfach durch die Gegend.

© Universal/Total Film The Forever Purge

Die The Purge-Reihe endet genau mit der einen Sache, die durch die Purge-Nacht verhindert werden soll: noch mehr Kriminalität und Blutvergießen. Das hört sich nach einem gewaltigen, bitteren Finale an. Wir dürfen gespannt sein, wie James DeMonaco, der kreative Kopf hinter dem Franchise, sein Horror-Epos zu Ende bringt.

Zwei neue Figuren für das große The Purge-Finale

Im letzten Kapitel lernen wir zwei neue Protagonist*innen kennen. Adela (Ana de la Reguera) und Juan (Tenoch Huerta) befinden sich auf der Flucht vor einem mexikanischen Drogenkartell. Auf bereits erwähnter Ranch in Texas finden sie einen Unterschlupf. Doch dann bricht die Hölle los und sie müssen um ihr Leben kämpfen.

Alles über die Horrornacht: Das The Purge-Franchise im Überblick

The Purge 5 sollte bereits letztes Jahr die große Leinwand erobern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Film von Blumhouse und Universal verschoben. Nun startet er am 8. Juli 2021 in den deutschen Kinos. Neben Ana de la Reguera und Tenoch Huerta gehören Josh Lucas, Leven Rambin, Will Patton und Cassidy Freeman zum Cast.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr euch vom Abschluss der The Purge-Reihe?