Härter als Marvel: Vin Diesels Superheldenfilm erhält hohe FSK-Altersfreigabe

In Bloodshot begibt sich Vin Diesel als Supersoldat auf einen Rachefeldzug. Die blutigen Konsequenzen spiegeln sich auch in der Altersfreigabe zur Konkurrenz von Marvel, DC & Co. wider.

Neben den Superhelden-Filmen von Marvel und DC, die uns 2021 noch erwarten, begibt sich auch Vin Diesel in das zurzeit populärste Genre im Kino. Auch wenn viele Figuren des Fast & Furious-Stars sowieso schon immer wie übermenschlich starke Superhelden daherkommen, ist Bloodshot jetzt die Verfilmung der gleichnamigen Comicreihe rund um einen Supersoldaten mit Rachegelüsten. Dass es dabei nicht wirklich zahm zur Sache gehen wird, zeigten schon die ersten Trailer zu dem Film von Dave Wilson. Da der Kinostart von Bloodshot kurzfristig zwei Wochen vorverlegt wurde, hat die FSK dem Film jetzt auch eine offizielle Altersfreigabe erteilt. Ab 16 oder 18? Das sind die FSK-Regeln für die Altersfreigaben Bloodshot mit Vin Diesel ist ab 16 Jahren freigegeben Wie aus der Freigabebescheinigung der FSK hervorgeht, startet Bloodshot in Deutschland mit FSK 16 im Kino. Trotz der harten Comicvorlage wurde der Film in den USA bereits mit einer PG-13-Freigabe versehen. Als Begründung wurden intensive Szenen mit Gewalt aufgeführt. © Sony Vin Diesel in Bloodshot In Bloodshot spielt Vin Diesel die Hauptrolle des Soldaten Ray Garrison, der bei einem seiner Einsätze ums Leben kommt. Wie durch ein Wunder wacht er jedoch kurz darauf auf und merkt, dass ihm sein Gedächtnis fehlt. Es stellt sich heraus, dass er im Rahmen eines Experiments mithilfe einer neuartigen Technologie in einen Supersoldaten mit übermenschlichen Fähigkeiten verwandelt wurde. Als er hinter die korrupten Machenschaften der verantwortlichen Organisation kommt, begibt er sich auf einen blutigen Rachefeldzug. Bei uns startet Bloodshot am 5. März 2020 im Kino. Freut ihr euch auf Bloodshot mit Vin Diesel?