Vin Diesel als brutaler Superheld: Neuer Blodshot-Trailer mit Fast & Furious-Star

Ehe sich Vin Diesel in Fast & Furious 9 wieder in den Fahrersitz schwingt, darf er sich in Bloodshot als brutaler Superheld durchkämpfen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zum rot gestrichenen Actionstreifen.