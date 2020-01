Marvel vs. DC: Alle Superheldenfilme 2020 mit deutschen Kinostarts

Welche Superhelden sich in ihren Filmen im Kinojahr 2020 auf den deutschen Leinwänden tummeln werden, haben wir in dieser Übersicht für euch zusammengestellt.

Nach den Horrorfilmen 2020, den Fantasyfilmen 2020 und den Science-Fiction-Filmen 2020 wird es nun höchste Zeit, dass wir uns die Filme ansehen, die sich häufig in der Schnittmenge dieser Genres bewegen: die Superheldenfilme 2020 mit deutschem Kinostart.



Die Superhelden 2019 erreichten mit Avengers: Endgame einen Marvel-Höhepunkt, doch das heißt noch lange nicht, dass nun Schluss ist mit Superkräften, Fortsetzungen und übernatürlichen Weltenrettern. Wir stellen euch die Helden des neuen Jahrzehnts vor und schließen dabei auch solche mit ein, die in ihren Comic-Vorlagen eher zu den Bösewichten gehören.

Superheldenfilme 2020: Das sind die deutschen Kinostarts

Mit fünf Marvel-Comicverfilmungen und zwei DC-Umsetzungen wird das Genre der Superheldenfilme auch im Jahr 2020 im Kino wieder hart umkämpft sein und um Zuschauer buhlen.

Netflix wiederum setzt auf Robert Rodriguez' Familien-Action We Can Be Heroes und Ben Falcones sich gerade im Dreh befindliche Superhelden-Komödie Thunder Force. Sogar das ZDF produziert für Deutschland den Superheldenfilm Freaks.

Eine Mediumsverschiebung bzw. -erweiterung in Sachen Superhelden-Unterhaltung wird in diesem Jahr außerdem von Disney auch beim Streaming angestrebt. Schließlich umfassen die zu Marvels Phase 4 gehörigen Formate auch jede Menge Serien. Bei Disney+ geht es somit im Herbst mit der Avengers-Auskopplung The Falcon and The Winter Soldier los.



Es bleibt abzuwarten, ob beim wachsenden heimischen Angebot die Zuschauerzahlen in den Kinos sinken werden oder noch weiter steigen.

Welcher Superheldenfilm steht bei euch 2020 definitiv für einen Kinobesuch auf der Liste?