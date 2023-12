Hat Frank Farian mit Girl You Know It's True Millionen betrogen? Das ist die wahre Geschichte hinter einem der größten Skandale der 80er

Der Kinofilm Girl You Know It's True porträtiert den berüchtigten Skandal um Milli Vanilli und den Musikproduzenten Frank Farian. Was ist die wahre Geschichte?

Ein gestohlener Grammy, Millionen wütender Fans, Drogensucht und hämischer Spott: Girl You Know It's True erzählt von einem der größten Musikskandale aller Zeiten: Rob (Tijan Njie) und Fab (Elan Ben Ali) von Milli Vanilli singen gar nicht wirklich, stattdessen nehmen Profi-Musiker ihre Songs vorher auf. Das Musik-Duo und ihr Produzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) sollen Millionen betrogen haben. Welche wahre Geschichte steckt hinter dem Drama?

Milli Vanilli und Frank Farian: Die wahre Geschichte einer weltweiten Pop-Sensation

Milli Vanilli waren 1989 eine der größten Musiksensationen weltweit. Rob Pilatus und Fab Morvan hatten es mit ihrem einzigartigen Look, ihren energetischen Auftritten und extrem eingängigen Songs wie Girl You Know It's True oder Baby Don't Forget My Number auf Platz 1 vieler Charts geschafft und Millionen an Platten verkauft (via The Guardian ). Für diesen Erfolg hatten sie jahrelang hart gekämpft.

Morvan wuchs als Kind von Einwanderern aus Guadeloupe in Paris auf und traf als junger Mann in München auf Pilatus, der als Sohn eines schwarzen amerikanischen Soldaten und einer deutschen Tänzerin von einer bayerischen Familie adoptiert worden war. Beide verband die Liebe zur Musik, die sie in der Folge als Breakdance-Duo und Sänger mehr schlecht als recht über Wasser hielt. Auftritt Frank Farian.

Produzent Farian galt nach dem Mega-Erfolg seiner Gruppe Boney M. als deutsches Musikgenie und suchte nach einem Duo, das seine Songs performen und ihnen in der Öffentlichkeit ein Gesicht leihen konnte. Farian nahm Pilatus und Morvan als Milli Vanilli unter Vertrag, die in kürzester Zeit einen kometenhaften Aufstieg feierten.

Was passierte beim großen Milli Vanilli-Skandal?

Milli Vanilli bekam eine amerikanische Plattenfirma, 1990 gewann das Duo sogar einen Grammy als beste neue Künstler. Seit einem Auftritt im Sommer 1989, als das Audio-Playback eine Stelle von Girl You Know It's True in Endlosschleife wiederholte, gab es allerdings Gerüchte: Singen Pilatus und Morvan gar nicht wirklich? Stammen Stimmen und Musik überhaupt von ihnen?

Leonine Matthias Schweighöfer als Frank Farian

Die amerikanische Version des Albums All or Nothing schrieb Pilatus und Morvan sämtliche Gesangsparts zu und stieß damit den ersten Stein einer Lawine an. Wütend meldete sich mit Charles Shaw einer der drei echten Sänger und deckte auf, dass das Duo weder am Gesang, noch an sonstigen Teilen der Musik irgendeinen Anteil hatte.

Die Öffentlichkeit überzog Milli Vanilli mit Spott, Millionen von Fans gingen vor Gericht, der Grammy wurde ihnen aberkannt. Frank Farian feuerte die Gruppe und bestätigte, dass Morvan und Pilatus ihre Songs nie selbst geschrieben oder gesungen hatten.

Die wahre Geschichte von Milli Vanilli fand für Rob Pilatus ein tragisches Ende

Mehrere Comeback-Versuche in den Folgejahren scheiterten. Pilatus stieg in die Drogensucht und Kriminalität ab, für die er schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde (via The Independent ). Kurz vor der Veröffentlichung des Comeback-Albums Back and In Attack starb er 1997 in einem Frankfurter Hotelzimmer. Als Todesursache wurde eine Überdosis an Alkohol und rezeptpflichtigen Medikamenten vermutet.

Leonine Elan Ben Ali und Tijan Njie in Girl You Know It's True

Morvan verdingte sich als Studiomusiker und DJ, bis er schließlich als Solo-Künstler 2003 sein erstes eigenes Album veröffentlichte. In den 2010er Jahren trat er als Duo Face Meets Video gemeinsam mit John Davis auf, der als einer der echten Sänger hinter Milli Vanilli gearbeitet hatte. Morvan ist weiterhin als Musiker tätig und lebt mit seiner Familie in Amsterdam.

