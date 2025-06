"Hat mich absolut gebrochen": Neuer Sci-Fi-Anime macht Zuschauer:innen nach nur einer Folge total fertig

Die sommerliche Anime-Season 2025 wurde mit einer Sci-Fi-Serie eröffnet, die das Publikum mit einer schonungslosen Story traumatisiert.

Bei traumatischen Animes denken viele vermutlich an Filme wie Die letzten Glühwürmchen oder A Silent Voice. Nun müssen wir scheinbar eine brandneue Serie mit auf die Liste nehmen, die einer der ersten Titel der Anime-Sommer-Season 2025 ist. Dabei handelt es sich um das zermürbende Sci-Fi-Drama Takopi's Original Sin aus dem noch jungen Anime-Studio Enishiya. Das hat sein Publikum jetzt nach nur einer Episode komplett traumatisiert.

Anime-Fans am Ende: So traumatisch ist die Sci-Fi-Serie Takopi's Original Sin

In der Anime-Adaption der gleichnamigen Manga-Vorlage* von Taizan 5 kommt ein kleines Alien (Kurumi Mamiya) vom Planeten Happy auf die Erde, um Freude zu verbreiten. Diese Mission entpuppt sich als schwieriger als gedacht, als es die Bekanntschaft der neunjährigen Shizuka (Reina Ueda) macht, die von ihrem Umfeld gehänselt und misshandelt wird. Die Darstellungen dieser unerlässlichen Tortur stehen im starken Kontrast zum wundervollen Look der Serie und ließen das Publikum nach nur einer Folge komplett verstört zurück.

Ein User schrieb in den sozialen Medien: "Okay, das hat mich absolut gebrochen und mir das Herz aus der Brust gerissen. Was zur Hölle habe ich mir da gerade angesehen? Die Bilder sind jenseits von unglaublich, heilige Scheiße, und es ist schon jetzt so verdammt emotional."

Eine andere Person meinte: "Ich hatte in manchen Szenen das Gefühl, als hätte meine Seele meinen Körper verlassen ... Folge 1 von Takopi's Original Sin war einer der ergreifendsten Anime-Opener, die ich je gesehen habe."

Und eine weitere schrieb: "Die erste Folge von Takopi's Original Sin zu sehen, ist, als würde man der Dunkelheit erlauben, den eigenen Körper zu verzehren und in den Abgrund zu ziehen, sodass man machtlos ist, Widerstand zu leisten. Ich meine, was zur Hölle."

Takopi's Original Sin könnte einer der besten Animes des Jahres sein

Bei Anime News Network bekam Takopi's Original Sin hervorragende Bewertungen von den Kritiker:innen. Allerdings ging man auch dort mehrfach auf die zermürbende Natur der Serie ein, der sogar eine eindringliche Content-Warnung vorausgeht. In einer der Reviews heißt es:

Dies ist zweifellos eine der düstersten, erschütterndsten, offensten und anschaulichsten Darstellungen von Vernachlässigung und Depression in der Kindheit, die ich je in irgendeinem Medium gesehen habe. Und alles dreht sich um eine Viertklässlerin. In dieser Serie kommt es fast ständig zu brutalem Mobbing, sodass man die Verzweiflung in Shizukas Gesicht nie übersehen kann.

Bei IMDb hat Tapoki's Original Sin derzeit eine hervorragende Bewertung von 8,9, bei MyAnimeList eine 8,77.

Wo kann man Takopi's Original Sin in Deutschland sehen?

Wer sich traut und genügend Taschentücher in der Nähe hat, kann sich die erste Folge von Takopi's Original Sin beim Anime-Streamer Crunchyroll ansehen. Die übrigen fünf Folgen werden wöchentlich auf der Plattform erscheinen. Hayabusa hingegen verlegt die Manga-Vorlage unter dem Titel Takopi und die Sache mit dem Glück.

