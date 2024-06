"Hat mir nicht mal eine Flasche Wein geschickt": Herr der Ringe-Regisseur, der Peter Jackson inspirierte, fühlte sich übergangen

Ende der 1970er drehte Ralph Bakshi einen Herr der Ringe-Film, aus dem Peter Jackson einige Ideen und Einstellungen übernahm. Kontaktiert wurde er nicht, dabei hätte sich sein Vorgänger scheinbar darüber gefreut.

Der Maler und Animationskünstler Ralph Bakshi machte sich in den 70er Jahren mit einer Reihe von Animationsfilmen für Erwachsene einen Namen. Fritz the Cat, Wizards - Die Welt in 10 Millionen Jahren und Coonskin etwa, wurden als sogenannte Midnight Movies und Ausdrücke von Gegenkultur gefeiert.

Mithilfe des Rotoskopie-Verfahrens, bei dem gedrehte Live-Action-Sequenzen mit Animation überlegt werden, machte Bakshi sich Ende der 70s daran, eine Adaption von Der Herr der Ringe auf die Beine zu stellen. Diese stellte lange Zeit die bekannteste Film-Version des Tolkien-Romans dar und inspirierte auch Peter Jackson ungemein. Dass Bakshi nie von ihm gehört hat, scheint ihn allerdings etwas gekränkt zu haben.

Der Herr der Ringe: Die Bakshi/Jackson-Connection

Viele Fantasy- und Film-Fans kennen die Jackson-Trilogie fast auswendig. Mehrere Einstellungen daraus sind uns ins Gehirn eingebrannt und kaum mehr von der Vorlage zu trennen. Schaut man sich Bakshis etwas in Vergessenheit geratenen Herr der Ringe-Film an, merkt man trotz aller Probleme, die das Projekt hatte, wie viele von diesen ikonischen Bildern auf seine Inszenierung zurückgehen. Hier nur ein Szenen-Beispiel:

Warner Hobbits verstecken sich vor einem Ringgeist

Das ist übrigens überhaupt nicht kontrovers, verschwörerisch oder gar eine Neuigkeit. Peter Jackson selbst legte Bakshi als Inspirationsquelle im Bonusmaterial zu seinen Filmen offen. Als ein Fan den Animator im Jahr 2018 darauf ansprach, ob Jackson ihn je kontaktiert habe, antwortete er, als würde er sich etwas übergangen fühlen – wenn man sich kein schelmisches Augenzwinkern dazu denkt: "Peter Jackson hat nie mit mir gesprochen und mir nicht mal eine Flasche Wein geschickt." Skandal!

Man möchte sich fast vorstellen, dass Jackson gern mit seinem Vorgänger geredet hätte, wenn er beim parallelen Produzieren von drei nie dagewesenen Fantasy-Blockbustern die Zeit gefunden hätte. Dann hätten Fans der neueren Filme vielleicht etwas mehr Respekt für den unabgeschlossenen und dennoch einflussreichen Vorgänger, der oft unfair mit dem modernen Budget-Behemoth von Jackson verglichen wird.

Aktuell warten Tolkien-Fans gespannt auf einen neuen Animationsfilm zum Thema Herr der Ringe – allerdings aus Japan und zu einer anderen Geschichte aus dem Legendarium. Die Rede ist vom Anime-Film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, zu dem es jüngst erste Bilder zu sehen gab. Am 12. Dezember 2024 soll hierzulande der Filmstart erfolgen.

