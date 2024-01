Heimkino-Aktion bei Amazon: Riesenauswahl an DVDs, Blu-Rays & 4K-Filmen im Angebot

Die letzte große Heimkino-Aktion bei Amazon startete im letzten Jahr und wird im neuen fortgesetzt. Filmfans können sich über eine Riesenauswahl an DVDs, Blu-rays und 4K-Filmen freuen. Wir verschaffen euch einen Überblick über die zahlreichen Angebote.

Seit Heiligabend läuft bei Amazon die Schnäppchenaktion und wer bis jetzt noch nicht zugegriffen hat, sollte sich beeilen, denn die Angebote gelten nur noch bis zum 6. Januar. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein, denn im Bereich Heimkino hat Amazon nicht nur eine Riesenauswahl an DVDs und Blu-rays im Angebot *, sondern auch eine 3 für 2 Aktion bei Animes *. 4K-Liebhaber:innen haben einen Pool aus 200 Filmen zur Auswahl, wer drei kauft, zahlt nur 50 Euro *.

Kino in bester Qualität: Drei 4K-Filme für 50 Euro

In der Riesenauswahl sind zahlreiche Filmperlen wie die oscarprämierten Werke Gladiator * und Der Pate * dabei. Stephen Spielberg-Fans finden unter anderem Schindlers Liste *, Der weiße Hai * und ET *. Und auch Namensvetter und Horrorlegende Stephen King ist mit Klassikern wie The Green Mile *, Shining * und Die Verurteilten * vertreten.

Amazon Zahlreiche Film-Highlights sind in 4K im Angebot bei Amazon.

Die Filmauswahl ist hochwertig, wenn auch meist ältere Filme dabei sind. Zu den neueren gehören Babylon - Rausch der Ekstase * mit Margot Robbie und Brad Pitt. Auch der neuste Film von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse * ist unter den Angeboten zu finden, sowie der hochgelobte und düstere The Batman *.

Riesenauswahl an DVDs, Blu-rays und Box-Sets

Über 4.000 DVDs und Blu-rays * haut Amazon zu reduzierten Preisen raus, um in der Auswahl nicht ganz unterzugehen, lohnt sich auch ein Blick auf die Angebot-Highlights *. Darunter sind Action-Kracher wie Top Gun: Maverick * und John Wick Kapitel 1-3 *. Wer Der Super Mario Bros. Film * im Kino verpasst hat, kann ihn jetzt im Heimkino nachholen. Und bevor im Sommer die zweite Staffel von House of the Dragon startet, kann man sein Wissen über die Targaryens nochmal mit der reduzierten ersten Staffel * auffrischen.

Highlights unter den Box-Sets und Special-Editions

Drei-für-zwei-Aktion bei den Animes

Animes sind in der Regel teurer als andere DVDs und Blu-rays, daher lohnt sich ein Blick auf die Angebotsseite *. Vor allem zahlreiche seit Jahrzehnten beliebte Serien sind vertreten wie Dragonball Z *, Detective Conan * und Kickers *. Von One Piece gibt es unter anderem den Blockbuster Red im Steelbook *. Zu den traurig-schönen Klassikern gehört auch Die letzten Glühwürmchen *, die in einer limitierten Edition erhältlich ist.

Gerade wer ein Auge auf teurere Filme geworfen hat, kann mit dem 3-für-2-Angebot oder dem 3-für-50-Euro-Schnäppchen einiges an Geld sparen. Ein Preisvergleich lohnt sich aber dennoch.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.