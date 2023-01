Heiß erwarteter Fantasy-Horror mit Keanu Reeves: Constantine 2 wird auf neuem Fan-Bild jetzt schon Wirklichkeit

Ja, es passiert wirklich: Keanu Reeves kehrt als John Constantine auf die große Leinwand zurück. Ein neues Fan-Bild zeigt uns, wie die heiß erwartete Rückkehr aussehen könnte.

Keanu Reeves bringt eine weitere Kultfigur zurück. Nachdem er zuletzt als Neo einmal mehr im Kaninchenbau der Matrix verirrt hatte, steuert er nun direkt auf das Höllentor des DC-Universums zu. Schon bald werden wir Reeves ein zweites Mal als John Constantine im Kino sehen. Seit fast 20 Jahren warten Fans auf diese Fortsetzung.



2005 wurde der erste Constantine-Film mit Reeves in der Hauptrolle veröffentlicht. Für eine Fortsetzung hatte es damals jedoch nicht gereicht. Stattdessen übernahm Matt Ryan später den ikonischen Part und erweckte John Constantine in diversen Film- und Serienprojekten zum Leben. Jetzt ist Reeves wieder am Zug.

Constantine 2 mit Keanu Reeves: So könnte der Hellblazer in der Fantasy-Horror-Fortsetzung aussehen

Doch wie sieht der Schauspieler nach all den Jahren in der bekannten Rolle aus? In den sozialen Netzwerken macht aktuell ein Fan-Bild die Runde, das sich ein Constantine 2-Poster mit einem grimmigen Keanu Reeves vorstellt und die Fortsetzung mit einem vielversprechenden Zusatztitel ausstattet: City of Demons.

Da City of Demons bereits bei der Constantine-Animationsserie mit Matt Ryan als Titel Verwendung fand, ist es unwahrscheinlich, dass die Kinofortsetzung ebenfalls auf diesen zurückgreift. Regisseur Francis Lawrence und Drehbuchautor Akiva Goldsman werden sich vermutlich eher einen eigenen Titel für Constantine 2 ausdenken.

