Heiß erwartetes Fantasy-Spiel setzt legendäre Gaming-Reihe fort: Sichert euch die Deluxe Edition für die PS5

Nach einer gelungenen Neuauflage erscheint jetzt auch eine Fortsetzung von einer der beliebtesten Gaming-Reihen aller Zeiten. Final Fantasy VII Rebirth kommt in verschiedenen Editionen mit tollen Bonusinhalten für Vorbesteller:innen.

Seit fast 40 Jahren wird die Final Fantasy Reihe fortgesetzt und gehört zu den beliebtesten und populärsten Games aller Zeiten. Der 1997 erschienene Teil 7 wurde vor vier Jahren mit Final Fantasy VII Remake * neu aufgelegt und erhielt positive Rezensionen. Nun erscheint die heiß ersehnte Fortsetzung.

Final Fantasy VII Rebirth * wurde bereits im letzten Jahr mit dem The Game Award und dem Golden Joystick Award für das am meisten erwartete Spiel ausgezeichnet. Am 29. Februar ist es endlich so weit und für Vorbesteller:innen gibt es attraktive Bonusinhalte.

Final Fantasy VII Rebirth Deluxe Edition für die PS5 Deal Zu Amazon

Das erwartet euch in Final Fantasy VII Rebirth

Die Levelabschnitte in Final Fantasy VII Rebirth werden größer ausfallen, als im ersten Teil Neuauflage, denn die Protagonisten haben die dystopische Metropole Midgar hinter sich gelassen. Längere Strecken könnt ihr aber auf den gefiederten Reittieren Chocobos oder neuen Transportmitteln deutlich schneller zurücklegen als zu Fuß. Auf ihrer Reise quer über den Planeten kommen neue Charaktere hinzu, die ihr spielen könnt, wie Red XIII, Vincent und Cait Sith.

Amazon Final Fantasy VII Rebirth

Auf der Suche nach Sephiroth gibt es einige Nebenquests und Minispiele zu entdecken, auch das Kampfsystem wurde weiterentwickelt. Die neue Figur Cait Siths besitzt einen glücksbasierten Kampfstil, kann aber eine weitere Figur zum Kampf hinzurufen, wodurch sich sein Stil verändert. Bei den actionreichen Kämpfen, die auch strategisches Denken erfordern, könnt ihr auch teambasierte Kombos entfesseln.

Das sind die verschiedenen Editionen von Final Fantasy VII Rebirth

Es gibt bei Amazon drei verschiedenen Versionen zu kaufen. Die Deluxe Edition * enthält das Spiel mit Wendecover, eine Mini-Soundtrack-CD, ein gebundenes Artbook und ein Steelbook. Was in der als Bestseller gelisteten Spiel + Steelbook Edition * enthalten ist, verrät bereits der Titel. Das Steelbook gibt es übrigens exklusiv bei Amazon.

Eine Standard-Variante *, die nur das Spiel enthält, gibt es ebenfalls zu kaufen. Bei MediaMarkt * erhalten Vorbesteller:innen exklusiv einen Controller-Grip dazu. Unabhängig von der Edition und vom Händler ist bei allen Vorbestellungen der DLC-Gegenstand Midgar-Reif MK II im besonderen Design enthalten.

Für welche Edition ihr euch auch entscheiden mögt, ab Ende Februar könnt ihr endlich rauf auf die Chocobos, durch die Weiten der wunderschönen Landschaften reiten und in actionreichen Kämpfen, euer Können auf die Probe stellen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.