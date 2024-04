Heiß erwartetes Sci-Fi-Abenteuer trumpft mit unglaublicher Action-Szene auf, die über 2 Monate mit 200 Stunt-Leuten (!) gedreht wurde

Die Vorfreude auf Furiosa: A Mad Max Saga darf sich noch steigern, denn das Sci-Fi-Prequel soll eine 15-minütige Action-Szene beinhalten, dessen Dreh unglaublich aufwändig war.

In wenigen Wochen bekommt Furiosa, der heimliche Star aus Mad Max: Fury Road, mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle ihr eigenes großes Kinoabenteuer. Während der Sci-Fi-Kracher bereits jetzt heiß erwartet wird, dürfte sich die Vorfreude bei den Fans mit einer neuen Information noch ein ganzes Stück weiter steigern. Denn wie Anya Taylor-Joy nun in einem Interview verriet, soll der Film eine unglaubliche Action-Szene beinhalten.

15 Minuten reine Action: Aufwändige Furiosa-Szene verlangte der Film-Crew alles ab

So erklärte Produzent Doug Mitchell gegenüber Total Film , dass Furiosa: A Mad Max Saga eine bestimmte Action-Sequenz beinhalten wird, die ganze 78 Drehtage beansprucht habe und "beinahe 200 Stunt-Leute" forderte, die daran "täglich" arbeiteten. Insgesamt soll die Sequenz 15 Minuten lang sein. Anya Taylor-Joy ergänzte im Interview, warum diese aufwändige Szene so wichtig für Furiosas Geschichte sei:

George [Miller] und ich hatten umfangreiche Gespräche darüber, warum dieses bestimmte Set-Piece so lang ist. Darin sieht man eine Ansammlung an Fähigkeiten über den Verlauf des Kampfes und das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie genial Furiosa ist, aber auch wie furchtlos. Es ist die längste Sequenz, die jeder von uns gemacht hat.

Warner Bros. Anya Taylor-Joy in Furiosa: A Mad Max Saga

Die Action-Sequenz bekam von der Film-Crew den Namen "Stairway to Nowhere" verpasst und sei eine Anlehnung an den berühmten Led Zeppelin-Song "Stairway to Heaven". Nach Beendigung der Dreharbeiten gab es für jedes Crew-Mitglied laut Taylor-Joy schließlich noch ein ganz besonderes Geschenk:

Am letzten Drehtag hat jede Person einen 'Stairway to Nowhere'-Wein bekommen!

Wann kommt Furiosa: A Mad Max Saga ins Kino?

Furiosa: A Mad Max Saga wird am 23. Mai 2024 in die deutschen Kinos einziehen. Um euch bestens auf den Kinostart vorzubereiten, könnt ihr euch George Millers Mad Max: Fury Road aktuell auf Netflix im Streaming-Abo anschauen.