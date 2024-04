Heiß erwartetes Zombie-Sequel sichert sich James Bond-Favorit und 2 weitere Mega-Stars

22 Jahre nach 28 Days Later bekommt der Zombie-Kracher weitere Sequels. Auch der größte James Bond-Favorit zählt seit Neuestem zum Cast.

2002 legten Trainspotting - Neue Helden-Regisseur Danny Boyle und Civil War-Macher Alex Garland mit 28 Days Later einen der besten Zombie-Filme der letzten 20 Jahre vor. Nun soll der Endzeit-Kracher eine Fortsetzung in Form einer kompletten Filmtrilogie bekommen. Zusätzlich zu Cillian Murphy, der damals als Hauptdarsteller zu sehen war, wird das Sequel mit einigen anderen namhaften Stars aufwarten ‒ darunter der aktuell größte Anwärter auf den Posten des neuen James Bond.

28 Years Later kommt mit James Bond-Anwärter Aaron Taylor-Johnson

Wie Deadline exklusiv berichtet, wurde Aaron Taylor-Johnson für die Hauptrolle im ersten Film der 28 Years Later-Trilogie verpflichtet. Der Schauspieler ist aktuell im Gespräch, Daniel Craigs 007-Nachfolge anzutreten. An seiner Seite sollen unter anderem Bond-Veteran Ralph Fiennes und Killing Eve-Star Jodie Comer zu sehen sein. Cillian Murphy ist als Produzent an dem Film beteiligt und soll zusätzlich Interesse daran bekundet haben, noch einmal in die Rolle seiner Figur Jim aus 28 Days Later zu schlüpfen.

Sony Pictures Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train

Während Danny Boyle für den ersten Teil der Filmtrilogie erneut auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, wurde für den zweiten Teil The Marvels-Regisseurin Nia DaCosta verpflichtet. Wer den dritten Teil inszenieren wird, ist bisher unklar. Alex Garland ist für die Drehbücher aller drei Teile verantwortlich. Teil 1 und 2 sollen unter Sony Pictures direkt hintereinander gedreht werden und jeweils ein Budget von rund 75 Millionen US-Dollar umfassen.

Wann erscheint 28 Years Later mit Aaron Taylor-Johnson ins Kino?

28 Years Later befindet sich aktuell noch in der Vorproduktionsphase. Ein Kinostart wäre Ende 2025 oder 2026 denkbar, wenn die Dreharbeiten noch in diesem Jahr aufgenommen werden können.

Podcast zu The Walking Dead: Gelingt die große Rückkehr mit The Ones Who Live?

Wir nehmen die neue Zombie-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live nach ihrem Ende genau unter die Lupe: Gelingt die lang erwartete Rückkehr von Rick und Michonne? Und wie fügen sich die 6 Folgen ins gesamte TWD-Universum ein?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einer kurzen Einschätzung ohne Spoiler steigen wir tiefer in die Figuren, Bösewichte und Entwicklungen ein: Kann die neue Serie die Mutterserie von The Walking Dead mit ihrem Finale überflügeln?