Helene Fischer sorgt heute im ZDF für Weihnachtsspektakel der Superlative: Mit diesem Weltstar geht sie auf Tuchfühlung

Helene Fischer gilt als die deutsche Taylor Swift. Wenn sie auftritt, kleben ihre Fans gebannt vor den Bildschirmen. Zu Weihnachten sorgt die blonde Ausnahmekünstlerin wieder für ein Mega-Spektakel im TV. Ein Weltstar ist auch dabei!

Helene Fischer ist die größte deutsche Entertainerin der Gegenwart. Wenn sie ihre Hits auf der Bühne performt, hält ganz Deutschland den Atem an. Heute Abend lädt die blonde Pop-Diva wieder zu ihrer großen Bühnenshow im ZDF ein. Welche Weltpromis zu Gast sind, erfahrt ihr hier.

Helene Fischer gibt wieder alles: Diese Megastars treten auf

Helene Fischer weiß, wie sie mit ihrer vielseitigen Stimme das Publikum begeistert. Egal ob Schlager, romantische Ballade oder epische Musical-Nummer, in ihrer Show zeigt die Sängerin, dass sie wirklich jedes Genre meisterhaft beherrscht. Fans dürfen sich auf eine spektakuläre Bühnenshow, ausgefallene Musikstücke und reihenweise Auftritte mit spannenden Duet-Partner:innen freuen.

Einer davon ist ein waschechter Weltstar: Take That-Legende Robbie Williams soll für einen emotionalen Auftritt sorgen. Im festlichen Glitzer-Anzug strahlt er neben Helene Fischer.

Aber auch sonst wird es spannend. Alt-Musiker Reinhard Mey kehrt nach Jahrzehnten auf die Bühne zurück, außerdem wird Hape Kerkeling wie gewohnt für Lacher sorgen. Natürlich schneien auch Schlager-Größen wie Florian Silbereisen, Maite Kelly, Giovanni Zarrella und Marianne Rosenberg vorbei. Star-Geiger David Garrett soll ebenfalls für einen Highlight-Moment sorgen.

Heute im ZDF: So könnt ihr die Helene Fischer-Show gratis schauen

Heute Abend ist es so weit: Die große Helene Fischer-Show läuft am Mittwoch, dem 25. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF. Um eine Live-Übertragung handelt es sich nicht, denn die Show wurde bereits Anfang Dezember an zwei Abenden in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet. Natürlich kann die Show auch in der ZDF-Mediathek nachgeschaut werden.