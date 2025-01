"Henry Cavill hätte ihm den Hintern versohlt": Zweiter Superman-Trailer zeigt legendären Schurken und spaltet die Fans

Der neue Teaser zu Superman zeigt einige neue Szenen des kommenden DC-Films, etwa zu Lex Luthor. Unter den Fans zeigt sich Begeisterung, aber auch viel Ärger. Henry Cavill ist einer der Gründe.

Dieses Jahr zieht David Corenswet übergroße Schuhe an. Der Hauptdarsteller des kommenden Superman-Films wird sich in Kürze als Nachfolger seines beliebten DC-Vorgängers Henry Cavill beweisen müssen. Ein neuer Teaser-Teaser zeigt jetzt, wie weit die Fan-Meinungen zum Blockbuster auseinanderliegen. Nicht zuletzt beim neuen Look von Bösewicht Lex Luthor.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Superman an:

Superman - Teaser Trailer "Superman Flying" (English) HD

Superman-Trailer mit neuer Lex Luthor-Szene ärgert glühende Henry Cavill-Fans

Verglichen mit dem längeren letzten Teaser zeigt der zweite Einblick nur wenige neue Szenen. Auffällig sind eine Superman-Flugsequenz am Ende und Fiesling Luthor (Nicholas Hoult) mit Sonnenbrille.

"Lex sieht super aus" oder "Hoult wird ein großartiger Lex Luthor" heißt es in den Reaktionen etwa. Aber auch viele negative oder gehässige Stimmen sind zu hören. "Wer braucht diese dumme Sonnenbrille?" schreibt ein Fan. Viele Kommentare auf X und YouTube vergleichen Hoults Aussehen mit dem des Pop-Stars Pitbull oder dem der Videospielfigur Hitman.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch mit Blick auf den gesamten Film ist sind Fans offenbar völlig uneins. Ein User zeigt pointiert die Zerstrittenheit, indem er negative und positive Kommentare zu derselben Szene gegenüberstellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der kommende Film wird schon jetzt als "Katastrophe" bezeichnet, über Corenswet erklären manche Fans, "Henry Cavill hätte ihm den Hintern versohlt". Andere halten dagegen, der Blockbuster sehe "spitze" aus und sie könnten den Kinobesuch kaum erwarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt der neue Superman-Film ins Kino?

Superman soll am 10. Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen. Neben Corenswet und Hoult werden unter anderem Isabela Merced (Alien: Romulus), Milly Alcock (House of the Dragon) und Nathan Fillion (The Rookie) vor der Kamera zu sehen sein. Auf dem Regiestuhl saß DC-Chef James Gunn höchstpersönlich.